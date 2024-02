Depeche Mode in Berlin: Die besten Videos und die Setlist

Am 13. Februar haben Depeche Mode ihr erstes von insgesamt drei Konzerten im Rahmen ihrer „Memento Mori“-Tour in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin gegeben. Dort werden sie auch am 15. und 20. Februar erneut auf der Bühne stehen. Die schönsten Eindrücke sowie die Setlist des Abends gibt es hier.

23 + 1 Songs in der Mercedes Benz Arena

Insgesamt 24 Songs lieferten Dave Gahan und Martin Gore ihren Fans in Berlin – auch wenn einer davon nur halb zu zählen ist, da es sich dabei um „Happy Birthday to you“ handelte, das sie für einen glücklichen Besucher gesungen haben. Um ihren Auftritt einzuleiten, startete die Band zunächst mit „My Cosmos Is Mine“, „Wagging Tongue“ und „Walking in my Shoes“.

Das Highlight des Gigs gab es mit „Strangelove“, „Somebody“ und „Behind the Wheel“ in der Mitte des Sets, letzteren Song widmeten sie ihrem 2022 verstorbenen Keyboarder Andrew Fletcher.

„Behind the Wheel“ live in Berlin

Den 10. Track des Abends, „Strangelove“, performten Depeche Mode in in einer Akustik-Version, gesungen von Martin Gore. Passend zum Ambiente wurde dieser nur minimale Bühnenbeleuchtung und einem Spotlight auf dem Sänger unterstützt.

„Strangelove“ live

Der vorzeitige Schluss-Song bildete der zeitlose Publikums-Favorit „Enjoy The Silence“, gestreckt auf ganze sieben Minuten inklusive Totenkopf-Visualizer und vorerst auch Verabschiedung. Depeche Mode kamen natürlich noch für einige Extra-Lieder zurück.

„Enjoy The Silence“ live

In der Zugabe folgte mit „Condemnation“ ein weiteres Akustik-Stück, diesmal jedoch von beiden Band-Mitgliedern. Nach dieser Aufführung stimmten die Musiker dann auch ihre Geburtstagsgratulation an und beendeten ihre Show mit „Just Can’t Get Enough“, „Never Let Me Down Again“ und „Personal Jesus“.

„Condemnation“ live

Die schönsten Bilder des Gigs gibt es bei uns in der Foto-Galerie ansehen.

Die komplette Setlist des Depeche-Mode-Konzerts von 13. Februar in Berlin