„Catwoman“ wäre nur mit Michelle Pfeiffer nicht gefloppt

Bis Christopher Nolan das Material in die Hände bekam, war „Batman Returns“ der beste Film der langjährigen Fledermaus-Reihe. Die Welt hatte Michael Keaton nach anfänglichen Zweifeln beim ersten Mal als „Caped Crusader“ akzeptiert, und Danny DeVito und Michelle Pfeiffer waren perfekt als The Penguin und Catwoman.

Der Film endet damit, dass der Pinguin tot ist, Catwoman aber noch lebt, nachdem sie acht ihrer neun Leben verloren hat. Das war die perfekte Ausgangssituation für einen Spin-off-Film über Catwoman. Aber damals dachten die Studios noch nicht in „filmischen Universen“.

„Catwoman“ hätte fast Halle Berrys Karriere zerstört

Als sie sich ein Dutzend Jahre später endlich dazu durchringen konnten, einen Catwoman-Film zu drehen, ließen sie Pfeiffer fallen und begannen mit Halle Berry neu. Sie hatte zwei Jahre zuvor den Preis für die beste Hauptdarstellerin gewonnen und war auf dem Höhepunkt ihres Ruhmes, aber der Film floppte und ließ sie in Hollywood ein paar Stufen hinunterfallen.

Als sie bei den Razzie Awards als schlechteste Darstellerin ausgezeichnet wurde, hatte sie den Humor, den Preis persönlich entgegenzunehmen.

„Zuallererst möchte ich Warner Brothers danken“, sagte sie, „dass sie mich in diesen beschissenen, gottverdammten Film gesteckt haben. Das war genau das, was meine Karriere brauchte! Ich war an der Spitze, und dann hat mich Catwoman einfach auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ich liebe es! Es ist schwer, an der Spitze zu sein. Es ist viel besser, ganz unten zu sein.“

All das hätte vermieden werden können, wenn man bei einer Catwoman geblieben wäre, die alle lieben, und nicht 12 verdammte Jahre gewartet hätte, um ihr einen Film zu geben.

Dieser übersetzte Text stammt aus der Liste „The 50 Worst Decisions in Movie History“ unserer Kollegen aus den USA