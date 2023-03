„Beautiful Day“ – U2 veröffentlichen die vierte Single von „Songs of Surrender“

Im Anschluss an „With or Without You“, „Pride (In The Name Of Love)“ und „One“ haben U2 am heutigen Freitag (3. März) nun die vierte Single aus ihrem kommenden Remake-Best-Of-Album „Songs of Surrender“ veröffentlicht. Mit „Beautiful Day“ sind nun 10 Prozent des insgesamt 40 Tracks starken Projekts bekannt. Für die Neuauflage des Titeltracks ihres 2000 erschienenen zehnten Studioalbums „All That You Can’t Leave Behind“ sind sie dem Prinzip der anderen drei Songs treu geblieben. Das Arrangement ist reduziert und Bono hat seinen Stimmeinsatz verändert. Die ursprüngliche Version gewann drei Auszeichnungen bei den Grammy-Awards 2001.

„Songs of Surrender“ erscheint am 17. März. Die komplette Tracklist ist seit Januar bekannt. Das Original hier noch einmal im Video: