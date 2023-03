The Edge und Bono covern „S.O.S“ von ABBA

Bono und The Edge haben für BBC Radio „S.O.S“ von ABBA gecovert. Bei ihrem Auftritt im Radio 2 Piano Room wurden sie vom Konzert-Orchester unterstützt. In dem insgesamt 57-minütigen Beitrag spielten die beiden U2-Mitglieder zudem neu interpretierte eigene Stücke, die auf „Songs of Surrender“ sein werden. Das Album, bestehend aus 40 neuen Versionen älterer Lieder, erscheint am heutigen Freitag (17. März).

Dass U2 große ABBA-Fans sind, ist schon seit längerem bekannt. Bereits 1992 traten Björn Ulvaeus und Benny Andersson während eines U2-Konzerts mit „Dancing Queen“ auf. Darüber hinaus las Sänger Bono einen Auszug aus seiner Autobiografie „Surrender: 40 Songs, One Story“ vor. Dieses wird voraussichtlich auch in der neu gebauten MSG-Sphere in Las Vegas, wo die Band dieses Jahr einige Shows absolvieren wird, präsentiert. Drummer Larry Mullen Jr wird U2 dabei nicht unterstützen, da er aus gesundheitlichen Gründen bereits absagen musste.