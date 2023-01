U2: Das ist die Tracklist von „Songs of Surrender“

Es ist offiziell: Am 17. März veröffentlichen U2 „Songs of Surrender“ und die Band hat mitgeteilt, welche Songs sie für das Album neu eingespielt haben.

„Songs Of Surrender“ von U2 – die komplette Tracklist

Side 1 – The Edge

1. One

2. Where The Streets Have No Name

3. Stories For Boys

4. 11 O’Clock Tick Tock

5. Out Of Control

6. Beautiful Day

7. Bad

8. Every Breaking Wave

9. Walk On (Ukraine)

10. Pride (In The Name Of Love)

Side 2 – Larry

1. Who’s Gonna Ride Your Wild Horses

2. Get Out Of Your Own Way

3. Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of

4. Red Hill Mining Town

5. Ordinary Love

6. Sometimes You Can’t Make It On Your Own

7. Invisible

8. Dirty Day

9. The Miracle Of Joey Ramone

10. City Of Blinding Lights

Side 3 – Adam

1. Vertigo

2. I Still Haven’t Found What I’m Looking For

3. Electrical Storm

4. The Fly

5. If God Will Send His Angels

6. Desire

7. Until The End Of The World

8. Song For Someone

9. All I Want Is You

10. Peace On Earth

Side 4 – Bono

1. With Or Without You

2. Stay

3. Sunday Bloody Sunday

4. Lights Of Home

5. Cedarwood Road

6. I Will Follow

7. Two Hearts Beat As One

8. Miracle Drug

9. The Little Things That Give You Away

10. 40

„Songs Of Surrender“ wird es in den folgenden Formaten zu kaufen geben: Alle 40 Tracks voll digital, also limitierte 40-Track Hardback Deluxe 2-CD-Box sowie als limitierte Edition mit 4 Vinyls. Das Album ist ab sofort vorbestellbar.

Mit handschriftlichen Briefen an Mitglieder von U2-Fanclubs war der Release in den vergangenen Tagen vorbereitet worden. Schon der Hashtag #U2SOS40 hatte darauf hingedeutet, dass U2 sich 40 ihrer Lieder vornehmen würden; einen weiteren Hinweis haben Bonos Memoiren „Surrender“ gegeben, da auch hier die Anzahl von Stücken erwähnt wurde, die dem Musiker zufolge für eine Neubetrachtung infrage kommen.