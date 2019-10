BEGINNER: King Princess und Mark Ronson „Happy Together“

Hier findet ihr alle Nominierten für den International Music Award 2019 in der Kategorie BEGINNER.

Heroes, Styler und Beginner: Beim International Music Award werden Künstler und Künstlerinnen in acht Kategorien ausgezeichnet. Um welche Kategorien es geht, sehen Sie hier. Wer den IMA in der jeweiligen Kategorie gewonnen hat, erfahrt ihr, sobald das Board seine Entscheidung getroffen hat. Billie Eilish Ein Digital Native, der Konventionen bricht. Billie Eilish entspricht nicht dem herkömmlichen Bild von Teen-Pop: Ihre oft dunklen Songs und ihr kunstvoll vertrackter Elektro-Sound sind nicht weniger als der Pop der Gegenwart. Hier erfahrt ihr mehr über Billie Eilish! https://www.instagram.com/p/B2lu0Z6Iqm1/ King Princess Sie studierte Musik und arbeitet an ihrer Vision des großen amerikanischen Popsongs. Das gelingt…