Olivia Rodrigo fällt mitten im Konzert in ein Loch (Video)

Olivia Rodrigo ist gerade in Australien auf Tour. Bei ihrem Auftritt in der Rod Laver Arena in Melbourne kam es zu einem so nicht geplanten Zwischenfall. Gerade als sich die „Drivers License“-Interpretin in Richtung Publikum lief, fiel sie plötzlich in eine Öffnung im Boden hinein. Die 21-Jährige zog sich mit eigener Armkraft wieder aus dem Bühnenloch heraus und zog die Show mit einem Lacher weiter durch.

Trotz tiefem Sturz: Keine sichtbare Verletzung

„Oh mein Gott, das war lustig“, brachte die kalifornische Sängerin zunächst halb lachend, halb überrascht wirkend hervor. Dann schob sie hinterher: „Mir geht es gut. Woah. Manchmal gibt es einfach ein Loch in der Bühne. Das ist in Ordnung.“ Im Anschluss musste sie sich einen Moment sammeln, bis sie sich wieder der Crowd entgegenlehnte und fragte: „Wo war ich? Wie geht’s euch, Melbourne?“

Der Sturz wurde von Rodrigo im Laufe des Gigs nicht weiter thematisiert und es schien ganz so, als hätte sie tatsächlich keine Verletzungen von dem Fall davongetragen.

Auf TikTok kursieren nun Mitschnitte des Sturzes. So ist in den Clips auch gut zu sehen, wie dunkel es in dem Augenblick auf der Stage war, der Boden dazu noch Schwarz war und sich die Öffnung, in die die Musikerin hineinfiel, so auch nicht weiter erkenntlich war. Ob im Anschluss Venue oder Bühnenbauer:innen aufgrund des Vorfalls belangt werden konnten, ist nicht bekannt.

Seht hier einen Mitschnitt des unglücklichen Live-Moments.

Konzertfilm folgt

Mehr Olivia Rodrigo live? Nach ihrer umfangreichen Tournee zu ihrer 2023 herausgebrachten Platte „Guts“ wird via Netflix US am 29. Oktober ihr Konzertfilm „Olivia Rodrigo: GUTS World Tour“ veröffentlicht.