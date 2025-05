Benson Boone live in Köln: Tickets, Termin, Vorverkauf

Benson Boone kommt im November für ein exklusives Deutschland-Konzert nach Köln.

BENSON BOONE live in Köln

AMERICAN HEART WORLD TOUR

Fr. 07.11.2025 Köln LanxessArena

Telekom Prio Tickets:

Di., 03.06.2025, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Mi., 04.06.2025, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Do., 05.06.2025, 10:00 Uhr

In unserem Porträt über Benson Boone schreibt Brian Hiatt:

Als Benson Boone aus einem 18 Meter über dem Utah Lake schwebenden Hubschrauber springen will – was Benson Boone gerne tut – schießt ihm ein einziger Gedanke durch den Kopf: Das wird der Hammer.

An klaren Tagen sind genau dieses Gewässer und die weißen Berge dahinter Teil des Panoramablicks von der Terrasse von Boones Haus. Einer spitzwinkligen, industriegrauen Luxusfestung mit hoch aufragenden Fenstern auf einer Klippe 30 Minuten südlich von Salt Lake City. „Es ist immer gut, Dinge im Leben auszuprobieren“, sagt Boone an einem Nachmittag Anfang Januar, während er von der Terrasse aus auf den fernen See und den endlosen azurblauen Himmel blickt. Er hat seine Hände in den Taschen einer für die Jahreszeit ungewöhnlich leichten Segeltuchjacke vergraben. „Zum Beispiel, was Abenteuer angeht. Wenn ich alles einmal ausprobieren kann, weiß ich, was mir gefällt. Und was nicht. Und ich weiß, dass ich gerne aus einem Hubschrauber springe.“

„Beautiful Things“, der Song, mit dem er sein Haus bezahlt hat, ist der meistgestreamte Titel der Welt im letzten Jahr, die Nationalhymne der Baby- und Welpen-Instagram-Reels, handelt von einem fast existenziellen Schrecken. In dem Boone Gott anfleht, ihm nicht das zu nehmen, was er liebt. Aber die meiste Zeit, sagt er, „bin ich kein ängstlicher Typ. Ich mache mir über viele Dinge keine Sorgen.“

Es gibt kein Zurück oder Aufgeben

Er macht sich keine Sorgen, wenn er auf der Bühne Rückwärtssaltos vor Klavieren macht. Auch wenn Versicherungsgesellschaften das vielleicht nicht so toll finden. Er zögerte nicht, sich 2020 als Teenager, der erst seit einem Jahr ernsthaft sang, für American Idol zu bewerben. Ein Hobby, das, wie er sagt, „aus dem Nichts kam, mich aber sehr schnell in seinen Bann zog“. („Sie werden Benson Boone lieben“, prophezeite eine der Jurorinnen, die scharfsinnige Katy Perry.) Er hatte keine Angst davor, 2021 aus den Top 24 des Wettbewerbs auszuscheiden und mitten in der Saison aus der Show zu verschwinden. Weil er entschieden hatte, dass dies einer echten Musikkarriere eher schaden als nützen würde. „Meine größte Schwäche – und manchmal auch meine größte Stärke – ist, dass ich, wenn ich mich für etwas entschieden habe, es auch durchziehen muss. Es gibt kein Zurück oder Aufgeben.“

Er hatte gerade seine erste volle Woche frei seit drei Jahren. Was alles war, was sein Gehirn brauchte, um sich aufzuladen und neu zu starten. Heute Abend, zum dritten Mal in Folge, geht er mit seiner Freundin, der quirligen Influencerin Maggie Thurmon, die gerade oben abhängt, zum Snowboarden. „Ich bin bereit für dieses Jahr“, sagt er und atmet tief durch. „Ich bin so ausgeruht und mein Geist ist so klar. Es ist unglaublich.“