Techno-Club Berghain in Berlin wird wegen Coronavirus geschlossen

Statt Mitte April, wie sonst üblich, wird das beliebte Musikfestival in Kalifornien nun erst im Oktober stattfinden.

Das Coachella Festival in Kalifornien wird wegen der immer stärkeren Ausbreitung des neuartigen Coronavirus verschoben. Das gaben die Veranstalter am Dienstag (10. März) bekannt. Das Musik-Event, inzwischen auch so etwas wie ein Meet&Greet für Instagram-Influencer, wird von April auf Oktober verschoben. Mit dem Aufschub würde man den Empfehlungen der Gesundheitsbehörde in dem US-Bezirk Riverside County folgen, hieß es in einem Statement. Während sich die Verbreitung des Coronavirus in den USA derzeit noch vergleichsweise in Grenzen hält, wurden in der Region in Kalifornien nach Angaben der Behörden mehrere Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Mit 125.000 Besuchern und sechs Tagen Laufzeit…