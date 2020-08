Temple of the Dog

Gründungsjahr: 1990

Mitglieder: Chris Cornell (Soundgarden), Jeff Ament (Pearl Jam), Stone Gossard (Pearl Jam), Mike McCready (Pearl Jam), Matt Cameron (Soundgarden), Eddie Vedder (Pearl Jam)

„Hunger Strike“:

Bad Company

Gründungsjahr: 1973

Mitglieder: Paul Rodgers (Free), Simon Kirke (Free), Mick Ralphs (Mott the Hoople), Boz Burrell (King Crimson)

„Can’t Get Enough“:

Asia

Gründungsjahr: 1981

Mitglieder: John Wetton (King Crimson), Geoff Downes (The Buggley, Yes), Steve Howe (Yes), Carl Palmer (Atomic Rooster; Emerson, Lake and Palmer)

„Heat of the Moment“:

The Highwaymen

Gründungsjahr: 1985

Mitglieder: Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings and Kris Kristofferson

„Highwayman“:

Black Country Communion

Gründungsjahr: 2009

Mitglieder: Joe Bonamassa, Glenn Hughes (Deep Purple), Jason Bonham, Derek Sherinian (Dream Theater)

„Man in the Middle“:

Them Crooked Vultures

Gründungsjahr: 2009

Mitglieder: Dave Grohl (Foo Fighters), John Paul Jones (Led Zeppelin), Josh Homme (Queens of the Stone Age)

„Elephants“:

Crosby, Stills, Nash & Young

Gründungsjahr: 1968

Mitglieder: David Crosby (the Byrds), Stephen Stills (Buffalo Springfield), Graham Nash (The Hollies), Neil Young (Buffalo Springfield)

„Teach Your Children“:

Velvet Revolver

Gründungsjahr: 2002

Mitglieder: Slash (Guns N‘ Roses), Duff McKagan (Guns N‘ Roses), Matt Sorum (The Cult, Guns N‘ Roses), Scott Weiland (Stone Temple Pilots)

„Fall to Pieces“:

Audioslave

Gründungsjahr: 2001

Mitglieder: Chris Cornell (Soundgarden), Tom Morello (Rage Against The Machine), Tim Commerford (Rage Against the Machine), Brad Wilk (Rage Against The Machine)

„Like a Stone“:

The Firm

Gründungsjahr: 1984

Mitglieder: Jimmy Page (Led Zeppelin), Paul Rodgers (Free, Bad Company), Tony Franklin (später Blue Murder) und Chris Slade (Manfred Mann’s Earth Band, Uriah Heep, später AC/DC)

„Satisfaction Guaranteed“:

Blind Faith

Gründungsjahr: 1969

Mitglieder: Eric Clapton (Cream), Ginger Baker (Cream), Steve Winwood (Traffic), Rick Grech (Family)

„Sea of Joy“:

Traveling Wilburys

Gründungsjahr: 1988

Mitglieder: George Harrison (The Beatles), Jeff Lynne (Electric Light Orchestra), Roy Orbison, Tom Petty und Bob Dylan

„End of the Line“:

Electronic

Gründungsjahr: 1988

Mitglieder: Johnny Marr (The Smiths), Bernard Sumner (Joy Division, New Order), Neil Tennant (Pet Shop Boys), Karl Bartos (Kraftwerk), Jimi Goodwin (Doves), Ged Lynch (The Icicle Works)

„Getting Away With It“:

The Dead Weather

Gründungsjahr: 2009

Mitglieder: Jack White (The White Stripes,The Raconteurs), Alison Mosshart (The Kills), Dean Fertita (Queens of the Stone Age), Jack Lawrence (The Raconteurs,The Greenhornes)

„Be Still“:

Cream

Gründungsjahr: 1966

Mitglieder: Eric Clapton (Yardbirds), Ginger Baker (Graham Bond Organization), Jack Bruce (Manfred Mann)

„Sunshine of Your Love“:

Weitere Highlights