Beyoncé wird erstmals Songs von „Cowboy Carter“ live performen

Beyoncé hat am Montag (18. November) die Neuigkeit auf all ihren Social-Media-Kanälen mitgeteilt: Sie wird in der Halbzeitshow des Weihnachtsmatches zwischen den Houston Texans und den Baltimore Ravens am 25. Dezember als Headlinerin auftreten. Das Spiel wird live auf Netflix übertragen und startet um 22.30 Uhr Ortszeit.

Beyoncé bringt Special Guests mit

Auch Netflix bestätigte bereits Beyoncés gesangliche Unterstützung für die Sportveranstaltung. Dabei erklärte ein Sprecher der Streamingplattform, dass die 32-fache Grammy-Gewinnerin in diesem Rahmen Tracks ihres achten Studioalbums „Cowboy Carter“ performen werde, was die erste Live-Darbietung von Songs der Platte überhaupt werden würde. Außerdem werde die 43-Jährige „einige besondere Gäste“ zu sich auf die Bühne bitten. Weitere Details zu ihrer Halbzeitshow wurden bislang allerdings nicht verraten.

Hier der Teaser zur Performance:

Beyoncé ist ein Halbzeitshow-Profi

Das NFL-Weihnachtsspiel ist nicht Beyoncés erster Auftritt während einer Halbzeitshow. Bereits 2013 spielte sie in der Halbzeit des Super Bowls und war drei Jahre später erneut dort als Gast von Coldplay zu sehen. Auch für 2025 wird sie als potenzielle musikalische Begleitung von Kendrick Lamar gehandelt. Eine offizielle Bestätigung gibt es diesbezüglich jedoch nicht.

„Cowboy Carter“: Beyoncés erstes Country-Album

Mit „Cowboy Carter“ brachte Beyoncé ihre erste Country-LP überhaupt 2024 heraus.

Zuletzt machte der US-Star unter anderem durch die Interpretation von Dolly Partons Klassiker „Jolene“ Schlagzeilen.Die Country-Legende offenbarte im Juni, dass sie vor Veröffentlichung des Albums nicht gewusst habe, dass die Popsängerin den Songtext abändern würde. Zwar sei sie der Originalfassung nahe geblieben, doch änderte Beyoncé eine der bekanntesten Zeilen: „I’m begging of you, please don’t take my man“ in „I’m warning you, don’t come for my man“ um. Parton habe ursprünglich mit einer klassischen Cover-Version ihres Hits aus dem Jahr 1973 gerechnet, nehme es Beyoncé allerdings auch nicht übel: „Aber ich liebe, was sie daraus gemacht hat. Und als Songwriter liebt man die Tatsache, dass Leute deine Songs interpretieren – egal wie sie es tun.“