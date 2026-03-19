Dies ist die Chance der Demokraten gegen Trump

Im vergangenen Jahr bin ich durchs Land gereist, von Arizona bis Alaska, von Iowa bis Georgia, und habe mit ganz normalen Amerikanerinnen und Amerikanern über steigende Kosten, das Gesundheitssystem und die Frage gesprochen, was der Staat im Gegenzug für ihre hart erarbeiteten Steuergelder leisten soll. Bei mehr als 55 Town-Hall-Meetings stand nicht eine einzige Person auf, um nach einer Steuersenkung zu fragen. Stattdessen wollen die Menschen, dass Reiche und große Konzerne ihren gerechten Anteil zahlen – damit die Lebenshaltungskosten endlich sinken.

In Washington ist diese Botschaft noch nicht angekommen.

Die Senatoren Chris Van Hollen (D-Md.) und Cory Booker (D-N.J.) haben kürzlich neue Steuerpläne vorgelegt, die die Abgabenlast für Geringverdiener und die Mittelschicht senken würden. Die Vorschläge sind gut gemeint – aber sie kämpfen den letzten Krieg mit einem verstaubten Drehbuch. Die Annahme, dass Familien der Mittelschicht vor allem eine kleinere Steuerlast brauchen, verkennt die Realität. Die Bezahlbarkeitskrise dreht sich nicht darum, was Familien im April zahlen – sondern darum, was sie jeden Tag zahlen müssen oder sich schlicht nicht leisten können.

Kinderbetreuung ist entweder nicht verfügbar oder kostet mehr als die Miete. Gesundheitsversorgung ist unerschwinglich oder schlicht unerreichbar. Hochschulen und Universitäten überfordern arbeitende Familien finanziell oder hängen junge Menschen mit Schuldenbergen ab. Diese Hindernisse sind das Ergebnis eines manipulierten Systems, das einen Mangel an Angeboten erzeugt hat – und ein Angebotsproblem lässt sich nicht mit individuellen Steuersenkungen beheben.

Was die Menschen wirklich sagen

Was ich immer wieder gehört habe – an Haustüren, in Diners, bei Town Halls: Die Menschen sind wütend, weil ihre Steuern scheinbar nichts mehr für sie erkaufen, während diejenigen, die am meisten vom System profitieren, am wenigsten oder gar nichts zu zahlen scheinen. Das ist ein Argument dafür, zu ändern, wer Steuern zahlt und wie das Geld eingesetzt wird – nicht dafür, den Leuten eine Steuersenkung als Pflaster auf eine Schusswunde zu kleben.

Umfragen bestätigen das. Eine nationale Erhebung vom Februar, die im Auftrag von Families Over Billionaires durchgeführt wurde, ergab, dass mehr als vier von fünf wahrscheinlichen Wählerinnen und Wählern höhere Steuern für Konzerne befürworten und mehr als sieben von zehn wollen, dass die Reichsten mehr zahlen.

Entscheidend dabei: Das ist keine linke Position, sondern Konsens. Zwei Drittel der Unabhängigen sprechen sich für höhere Steuern auf große Vermögen aus. Ebenso viele Wählerinnen und Wähler von US-Präsident Donald Trump: 51 Prozent wollen die Steuern für wohlhabende Einzelpersonen anheben, 67 Prozent für Konzerne. Selbst nachdem sie die stärksten Argumente gegen höhere Steuern für Reiche gehört hatten, unterstützten mehr als zwei von drei Befragten diese Maßnahme.

Ein politischer Vorteil

Das ist auch politisch klug. Sechzig Prozent der Wählerinnen und Wähler geben an, dass sie einen Kandidaten, der höhere Steuern für Milliardäre befürwortet, eher unterstützen würden. Unter republikanischen Wählerinnen und Wählern gilt das im Verhältnis von fast zwei zu eins.

Der Grund ist simpel. Die Amerikanerinnen und Amerikaner haben genug von einem System, das „die da oben“ und „die da unten“ grundverschieden behandelt. Die Ungleichheit ist so eklatant geworden, dass viele hart arbeitende Familien das Gefühl haben, nicht mehr mithalten zu können – geschweige denn voranzukommen. Wenig überraschend zeigt dieselbe Umfrage, dass „Milliardäre“ von 59 Prozent der Befragten negativ bewertet werden, während „die Milliardärsklasse“ noch schlechter abschneidet: 66 Prozent haben ein ungünstiges Bild von ihr.

Ich habe das selbst erlebt. Als unsere Canvasser an mehr als 146.000 Türen in acht Kongresswahlkreisen klopften – bewusst auf Unabhängige und gemäßigte Konservative ausgerichtet, nicht nur auf die demokratische Stammwählerschaft – fand die Botschaft, dass Reiche ihren fairen Anteil zahlen sollen, breiten Anklang.

„Das System ist manipuliert“

Konservativ orientierte Wählerinnen und Wähler reagierten sogar besonders stark. Wer sich keiner Partei zugehörig fühlt, machte etwa 15 Prozent unserer Zielgruppe aus – aber fast 20 Prozent derjenigen, die sich zu konkreten Maßnahmen bereit erklärten.

„Das System ist manipuliert“ war kein Parteispruch. Es spiegelte ihren Alltag wider.

Kenneth, ein 72-Jähriger aus Bakersfield, Kalifornien, der seit Jahrzehnten republikanisch wählt, öffnete die Tür, als unser Canvasser klopfte. Er hatte zweimal Krebs besiegt, lebt mit seinem dritten Herzschrittmacher – und ist überzeugt, dass Medicaid ihm das Leben gerettet hat. Für den sogenannten Big Beautiful Bill hatte er wenig übrig. „Millionäre müssen ihren fairen Anteil zahlen“, sagte er. Für ihn war das keine politische Frage. Es ging darum, sicherzustellen, dass seine Gesundheitsversorgung – und die seiner Nachbarn – weiter finanziert bleibt.

Was Steuersenkungen nicht leisten können

Jenes Gesetz, das den reichsten Amerikanern massive Steuererleichterungen bescherte und gleichzeitig Medicaid sowie Lebensmittelhilfen für normale Menschen kürzte, hatte eine Ablehnungsrate von 64 Prozent quer durch alle Parteien, als die republikanischen Abgeordneten es letzten Sommer verabschiedeten. Dennoch scheinen manche Demokraten die Prämisse der Rechten zu akzeptieren, dass die Steuerlast selbst das Problem sei. Ist sie nicht.

Die Vorschläge von Van Hollen und Booker verfehlen das eigentliche Problem: Die Dinge, bei deren Finanzierung Steuern helfen sollen – verlässliche Gesundheitsversorgung, Kinderbetreuung, Bildung und eine sichere Rente – sind für immer mehr Menschen unerreichbar. Private Märkte liefern diese Leistungen nicht zu Preisen, die sich Menschen leisten können – oder manchmal auch gar nicht.

Die Antwort auf „Ich kann mir keine Gesundheitsversorgung leisten“ ist: Gesundheitsversorgung bereitstellen. Die Antwort auf „Kinderbetreuung kostet mehr als meine Hypothek“ ist: bezahlbare Kinderbetreuung schaffen. Steuersenkungen errichten keine einzige Kinderarztpraxis und öffnen keinen einzigen neuen Betreuungsplatz. Und wenn grundlegende Leistungen wegfallen, kann eine bescheidene Steuererleichterung sie nicht ersetzen.

Reiche stärker besteuern

Wohlhabende Einzelpersonen und Konzerne konsequenter zu besteuern sollte der Ausgangspunkt sein – nicht nur um Haushalte auszugleichen, sondern um Systeme aufzubauen, die für alle funktionieren. Wer ein solides Paket an Leistungen für die Mittelschicht will, muss ehrlich über Einnahmen reden. Die Kürzungen des Big Beautiful Bill rückgängig zu machen erfordert, die Reichen erneut zur Kasse zu bitten. Neue Steuern sollten klar an die Programme geknüpft sein, die sie finanzieren – damit die Menschen genau sehen, was sie dafür bekommen.

Im Moment sind die Bürgerinnen und Bürger den Politikerinnen und Politikern einen Schritt voraus. Sie glauben bereits, dass Reiche mehr zahlen sollen. Die Frage ist, ob die demokratische Führung auf sie zugehen wird – oder weiter Halbmaßnahmen vorschlägt, die das Argument denjenigen überlassen, die das System von Anfang an kaputtgemacht haben.

Die Demokraten müssen ihr Spielbuch aktualisieren und ihren Horizont erweitern. Es ist möglich, Reiche und Konzerne so zu besteuern, dass der Staat greifbare Leistungen erbringen kann, die das Leben der Menschen verbessern und das Land stärken. Sie müssen dafür nicht die Einnahmen opfern, die echte Politik erst möglich machen.

Kristen Crowell ist Executive Director von Families Over Billionaires.