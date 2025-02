Trump: „Selenskyj kann wiederkommen, wenn er für Frieden bereit ist“

Ein Treffen zwischen Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Freitag in Washington ist im Oval Office vor einem weltweiten Publikum in einen lautstarken Streit ausgeartet. Ein peinliches Schauspiel, das die Kluft zwischen den Vereinigten Staaten und ihrem ehemaligen europäischen Verbündeten unterstreicht.

Das Treffen sollte zu einem Wirtschaftsabkommen führen, das den Vereinigten Staaten Zugang zu den Vorkommen an Seltenerdmetallen in dem vom Krieg zerrütteten Land verschaffen sollte. Zelensky hoffte auch, Sicherheitsgarantien von Washington zu erhalten. Die Trump-Regierung treibt ihre Bemühungen um eine Versöhnung mit Russland vora und nimmt Verhandlungen auf, um den Krieg in der Ukraine zu beenden.

„Sie spielen mit dem Dritten Weltkrieg“

Während einer Frage-und-Antwort-Runde mit Reportern unterbrachen Trump und Vizepräsident J.D. Vance Zelensky, für den Englisch eine erst kürzlich erlernte und manchmal unangenehme Sprache ist. Sie wurden wütend und beschimpften ihn.

„Sie sind im Moment nicht wirklich in einer guten Position. Sie spielen mit dem Dritten Weltkrieg“, schrie Trump Zelensky einmal an und schnitt dem ukrainischen Staatschef mitten in einem chaotischen Wortwechsel das Wort ab.

Der Streit begann, als Zelensky versuchte, auf einen Kommentar von Vance zu reagieren, der ihm jedoch schnell das Wort entzog. ‚Ich finde es respektlos, dass Sie ins Oval Office kommen und versuchen, dies vor dem amerikanischen Volk zu verhandeln‘, unterbrach Vance, bevor er eine Reihe von Vorwürfen vorbrachte. Solche, die bei MAGA-Kritikern der Ukraine beliebt sind. Darunter, dass Selenskyj im vergangenen Jahr durch den Besuch einer Fabrik in Pennsylvania für Joe Biden „geworben“ habe und dass die Ukraine Soldaten zwangsweise einberufen würde.

Die Ukraine, in der das Kriegsrecht herrscht, setzt Wehrpflichtige ein. Viele der Soldaten, die im ukrainischen Militär dienen, wurden eingezogen. Was in der Vergangenheit eine gängige Praxis war, wenn sich ein Land im Krieg befindet, um sich zu verteidigen.

Erbittertes Hin und Her zwischen Trump und Selenskyj

Die Bemühungen des Weißen Hauses, die Ukraine zur Herausgabe von Ressourcen in Milliardenhöhe zu zwingen, waren in den vergangenen Wochen der Auslöser für ein erbittertes Hin und Her zwischen Trump und Selenskyj gewesen.

Trump behauptete, die Ukraine schulde den Vereinigten Staaten „500 Milliarden Dollar“, da dies der Betrag sei, den Washington Kiew an Militärhilfe zur Verfügung gestellt habe. Der tatsächliche Betrag der geleisteten Hilfe liegt eher bei 115 Milliarden Dollar.

„Haben Sie sich jemals bedankt?“, fuhr Vance bei dem heutigen Treffen im Weißen Haus Zelensky an. Der sichtlich Mühe hatte, seine Fassung zu bewahren, als die beiden amerikanischen Staatsmänner ihren Angriff im Doppelpack durchführten.

Der ursprüngliche Entwurf des Rohstoffabkommens hätte Kiew verpflichtet, Einnahmen aus Rohstoffen auf ein von den USA kontrolliertes Konto einzuzahlen. Bis ein Betrag von 500 Milliarden US-Dollar erreicht wäre. Kiew hätte außerdem verpflichtet werden sollen, in Zukunft „einen Betrag in Höhe des doppelten Betrags, den die Vereinigten Staaten der Ukraine zur Verfügung stellen“, einzuzahlen.

In dem Abkommen, das am Freitag unterzeichnet werden sollte, wurden diese Forderungen ausgelassen. Stattdessen drückt der endgültige Entwurf allgemeinen guten Willen aus. Und bietet vage Versprechungen von Einnahmen aus Ressourcen. Wobei beide Seiten mit dem Anspruch auf Erfolg davonkommen können. Das Abkommen enthält keine spezifischen Sicherheitsgarantien für die Ukraine.

Beziehungen der USA zur Ukraine

Trumps Fokus auf das Aushandeln von Zugeständnissen gegenüber der Ukraine unterstreicht die harten Realitäten, die es mit sich bringt, sinnvolle Friedensgespräche auf den Weg zu bringen. Eine Delegation des US-Außenministeriums trifft sich derzeit mit russischen Amtskollegen in Istanbul, um eine Reihe von Fragen im Zusammenhang mit der Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu erörtern. Russland hat jedoch noch nicht zugestimmt, über den Krieg in der Ukraine zu sprechen.

Trump hat sich in erster Linie auf die Beziehungen der USA zur Ukraine konzentriert, um Fortschritte in Richtung eines Waffenstillstands zu demonstrieren. Etwas, das er versprochen hatte, innerhalb von „24 Stunden“ zu erreichen.

Angesichts der Wut und Verärgerung, die am Freitag zum Ausdruck kamen, besteht jedoch wenig Hoffnung auf baldige produktive Friedensgespräche.

„Sie haben zu viel geredet“, sagte Trump zu Selenskyj. Später deutete er an, dass die Ukraine keine andere Wahl haben würde, als jedem Waffenstillstandsabkommen zuzustimmen, das Washington aushandeln könnte. Er sagte: “Entweder Sie schließen ein Abkommen oder wir sind raus.“

Später verließ Selensky das Weiße Haus, ohne das Abkommen zu unterzeichnen, woraufhin Trump auf Truth Social folgendes postete : „Er hat die Vereinigten Staaten von Amerika in ihrem geschätzten Oval Office nicht respektiert. Er kann wiederkommen, wenn er bereit für den Frieden ist.“

Trump auf „Truth Social“:

„Wir hatten heute ein sehr bedeutsames Treffen im Weißen Haus. Wir haben viel gelernt, was ohne Gespräche unter so viel Druck und Beschuss nie verstanden werden könnte. Es ist erstaunlich, was durch Emotionen zum Vorschein kommt. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Präsident Zelenskyy nicht bereit für Frieden ist, wenn Amerika involviert ist. Weil er glaubt, dass unsere Beteiligung ihm einen großen Vorteil bei den Verhandlungen verschafft. Ich will keinen Vorteil, ich will FRIEDEN. Er hat die Vereinigten Staaten von Amerika in ihrem geschätzten Oval Office nicht respektiert. Er kann wiederkommen, wenn er bereit für Frieden ist.“

Trotz des Eklats hat Selenskyj sich für das Treffen im Weißen Haus bedankt: