Inside Donald Trump: Die schockierende Gesetzlosigkeit seiner zweiten Amtszeit

Es blieben weniger als vier Tage, bis Donald Trump zum zweiten Mal sein Amt antreten sollte. In diesen letzten Tagen des Präsidentenwechsels waren Trump und sein Team damit beschäftigt, ihre Blitzaktion von Exekutivmaßnahmen abzuschließen, die ein weitreichendes Durchgreifen gegen Bürgerrechte, Transamerikaner und Diversity-Programme beinhaltete. Trumps künftige Regierung legte letzte Hand an die Pläne für eine erschreckend nationalistische Propagandakampagne. Die bald ein „ASMR-Video“ zeigen sollte, in dem Beamte Migranten in Lager in Guantánamo Bay fliegen.

Trump hatte dem reichsten Mann der Welt, Elon Musk , präventiv eine erstaunliche Menge an Macht übertragen. Und ihm damit nahezu freie Hand gegeben, die Bundesbelegschaft zu entweihen. Und der designierte Präsident war ganz aus dem Häuschen über einen seiner verwerflichsten Eröffnungsakte, die noch bevorstanden. Die Massenbegnadigungen und Umwandlungen für seine Anhänger, die am 6. Januar 2021 das US-Kapitol stürmten.

Bei all dem hatte der neue Präsident jedoch noch etwas anderes im Sinn. Seine Meme-Coin. Am Freitagabend vor seiner Amtseinführung kündigte Trump an, dass er seine eigene Kryptowährung namens „Trump Meme“ auf den Markt bringen würde. Ein rein spekulatives Gut. Vergleichbar mit einer digitalen Baseballkarte. Ohne inhärenten Wert oder Nutzen. Der Preis von $TRUMP schnellte in die Höhe und stieg von etwa 6 auf 74 US-Dollar. Was für die Familie Trump Milliarden von Dollar auf dem Papier einbrachte.

Der Start war so erfolgreich, dass First Lady Melania Trump weniger als 24 Stunden vor Trumps Amtseinführung auch ihre eigene Meme-Coin auf den Markt brachte. Ein Schachzug, der dazu führte, dass $TRUMP zu stürzen begann . Ende Februar wurde die Coin für etwa 13 US-Dollar gehandelt. Die ersten Investoren machten wahrscheinlich riesige Gewinne. Hunderttausende von Naivlingen scheinen viel verloren zu haben. Die Familie Trump wird auf jeden Fall einen Reibach machen. Anfang Februar hatten seine Familie und ihre Partner fast 100 Millionen Dollar an Handelsgebühren verdient.

„Sie sollten wirklich einsteigen“, empfahl Trump unverblümt

In den letzten Tagen des Übergangs und sogar während seiner frühen Präsidentschaft ermutigte Trump enge Verbündete – aus der Geschäftswelt und dem Kongress – privat, seine Meme-Münze zu kaufen, so eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle und ein republikanischer Abgeordneter. Er tat dies sogar bei einem Abendessen.

„Natürlich hat er das getan“, erinnert sich der republikanische Abgeordnete. „Er hat es dem ganzen Land empfohlen [über einen X-Post]. Also warum sollte er es nicht auch den Leuten sagen, die er kennt? Daran ist nichts auszusetzen.“

Der Abgeordnete weigerte sich zu sagen, ob sie investiert haben. Aber wenn sie eine Trump-Coin mehr als ein oder zwei Stunden nach ihrer Einführung gekauft hätten, hätten sie viel verloren.

„World Liberty Financial“

Die Meme-Coin war eine unverhohlene Geldmacherei, so dass einer der ehemaligen Kommunikationsdirektoren des Weißen Hauses von Trump sie als „Korruption auf dem Niveau von Idi Amin“ bezeichnete . Es war nicht einmal der erste Ausflug der Familie Trump in die Welt der Kryptowährungen. Während des Wahlkampfs 2024 kündigte seine Familie die Gründung einer eigenen Kryptowährungsplattform, World Liberty Financial, an.

Wie er im Wahlkampf versprochen hatte, hat Trump aggressiv daran gearbeitet, die Interessen der Kryptoindustrie in Washington durchzusetzen. Und sicherzustellen, dass die unglaublich riskanten Vermögenswerte mit wenig Regulierung funktionieren. Er unterzeichnete eine Durchführungsverordnung zur Förderung von Kryptowährungen, kündigte eine „strategische Kryptoreserve“ an und ernannte einen Verbündeten der Branche zum Leiter der Börsenaufsichtsbehörde. Ende Februar beschloss Trumps SEC, die Anklage gegen Justin Sun fallen zu lassen, der beschuldigt worden war, nicht registrierte Krypto-Wertpapiere vermarktet und den Markt für ein Krypto-Token manipuliert zu haben. Dies geschah, nachdem die Investitionen von Sun in World Liberty Financial der Familie Trump Berichten zufolge Gebühren in Höhe von 56 Millionen US-Dollar eingebracht hatten.

Der Krypto-Coup ist ein perfektes Beispiel für die dreiste Bestechung im Zentrum der neuen Trump-Präsidentschaft. Überaus reiche Eliten sind bereit, Geld zu scheffeln, während gewöhnliche Menschen abgezockt werden. Und die öffentliche Politik wird so gestaltet, dass genau dieses Ergebnis gefördert wird.

„Korrupteste Regierung von allen“

„Im Vergleich zu anderen großen Korruptionsskandalen seit den 1870er Jahren entwickelt sich diese Regierung zur korruptesten von allen. Denn noch nie war ein Präsident bereit und in der Lage, das Amt offen zu nutzen, um massiv persönliche Gewinne zu erzielen“, sagt Kedric Payne, General Counsel und Senior Director for Ethics des Campaign Legal Center. „Im Vergleich zu seiner ersten Amtszeit ist er strategischer. Und eher bereit, sich auf Korruption einzulassen. Und er hat große Schritte unternommen, um jegliche mögliche Strafverfolgung seiner Handlungen auszuschließen. Ein Beispiel dafür ist sein finanzielles Interesse an Kryptowährungen. Während er gleichzeitig die Politik so gestaltet, dass genau diese Branche florieren kann.“

Payne fügt hinzu: „Die Unverfrorenheit dieser Vorgehensweise ist wirklich neu. Und ich glaube, dass viele Menschen Schwierigkeiten haben, das zu begreifen. Bei normaler Korruption bieten Lobbyisten Gesetzgebern Geschenke, Vergünstigungen und Wahlkampfspenden in der Hoffnung, dass sie vorteilhafte Gesetze erhalten. Dies sind Handlungen, die Trumps Bilanz direkt zugutekommen.“ (Die Trump-Administration reagierte nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme.)

Mehr Chaos als bei einem Gameshow-Moderator

Trumps zweite Regierung, die noch in den Kinderschuhen steckt, ist ein schockierender Ausdruck von Korruption, Rechtslosigkeit und Grausamkeit. Mit einem noch höheren Maß an Chaos, als die Amerikaner es von dem ehemaligen Gameshow-Moderator zu erwarten gewohnt waren. Jetzt ist klar, dass seine Kritiker richtig liegen, was ein Trump-Sieg bedeuten würde. Viele von ihnen haben die Drohung, die von ihm ausgeht, sogar unterbewertet.

Im Zentrum der Horrorshow steht Elon Musk, der im letzten Wahlzyklus 290 Millionen Dollar für die Unterstützung von Trump und den Republikanern ausgegeben hat. Im Gegenzug wurde Musk die Leitung von Trumps sogenanntem Department of Government Efficiency ( DOGE ) übertragen. Trump und Musk haben dieses nicht ganz legitime Amt genutzt, um verfassungsmäßige Kontrollmechanismen und seit langem bestehende Bundesgesetze zu umgehen. Auch, um die Macht des Präsidenten zu festigen und auszuweiten. Damit sie ganze Behörden demontieren und die Belegschaft ausmisten können, um sie MAGA-konformer zu machen.

Mit Musk und seinem Team junger rechtsextremer Helfer bei DOGE an der Spitze hat die Trump-Administration Zehntausende Bundesangestellte ohne jegliche Grundlage entlassen. Von der überwiegenden Mehrheit der Beschäftigten bei der US-Agentur für internationale Entwicklung, Amerikas Büro für Auslandshilfe, über einige Beschäftigte im Gesundheitswesen beim Department of Veterans Affairs bis hin zu Mitarbeitern, die sich um unsere großartigen Nationalparks kümmern, und Mitarbeitern der Federal Aviation Administration , die für die Sicherheit im Luftraum sorgen . ( Außerdem wurden Hunderte von Mitarbeitern der Behörde, die Amerikas Atomwaffen verwaltet, entlassen, bevor man versuchte, sie wieder einzustellen.)

50.000 Veteranen betroffen

30 Prozent der Bundesangestellten sind Veteranen. Amerikaner, die den USA Land gedient haben, sind also so gut wie sicher, die Hauptlast der Massenentlassungen von Trump und Musk zu tragen. Darüber hinaus versuchten Musk und DOGE gezielt, Hunderte von Verträgen mit dem Ministerium für Veteranenangelegenheiten zu kündigen. Was die Fähigkeit des Ministeriums, die versprochene Versorgung und Leistungen zu erbringen, erheblich beeinträchtigen würde. Laut Washington Technology , einem Magazin für Auftragnehmer der Regierung, wurden die meisten der betroffenen Verträge von kleinen Unternehmen mit Veteranen im Besitz von Kriegsversehrten abgeschlossen.

„Der Kongress schätzt, dass 50.000 Veteranen ihre Jobs, ihre Häuser und mehr verlieren werden“, sagt Michael Embrich, ehemaliger Politikberater des Ministers für Veteranenangelegenheiten. „Diejenigen, die geschworen haben, die Demokratie zu verteidigen, werden nun von zwei der reichsten und mächtigsten Männer, die sich jemals davor gedrückt haben, im öffentlichen Interesse zu dienen, um ihr Streben nach Glück gebracht.“

„Für den Präsidenten Eintritt zahlen“

In kurzer Zeit haben die ethischen Dilemmata der ersten Amtszeit von Trump vergleichsweise klein ausgesehen. Abgesehen von Kryptowährungen gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten für Unternehmen – oder ausländische Interessen –, Geld direkt in die Kassen des Präsidenten und seiner Familie zu stecken.

Während des Wahlkampfs im vergangenen Jahr diskutierte Trump privat darüber , den Preis für die Mitgliedschaft in seinem privaten Club und Anwesen Mar-a-Lago in Florida zu erhöhen. Weil die Mitglieder „dafür bezahlen, den Präsidenten zu sehen“.

Nach Trumps Sieg über Vizepräsidentin Kamala Harris verstärkten führende CEOs und Führungskräfte ihre Besuche im Club des Präsidenten in Palm Beach. Amazon-Chef Jeff Bezos, Facebook-Chef Mark Zuckerberg, Vertreter der Pharmaindustrie und viele andere machten sich einen Spaß daraus, ihm die Füße zu küssen.

„Trinkgeld“ für den Präsidenten: 5 Millionen Dollar

Führungskräfte von Lobbying-Unternehmen und einer Vielzahl von Unternehmensriesen begannen sofort, Klausurtagungen, Galas und Jahresversammlungen in Mar-a-Lago und anderen Golfresorts und Veranstaltungsräumen der Marke Trump zu planen. Damit sie Trump mit Geld zuschütten konnten. Ein langjähriger Lobbyist in Washington, D.C., bezeichnete diese Zahlungen als „Trinkgeld“ für den Präsidenten. Wired berichtet separat , dass Trumps Super-PAC 1 Million US-Dollar pro Sitzplatz bei Veranstaltungen mit dem Präsidenten in Mar-a-Lago berechnet hat. Einzelgespräche kosten 5 Millionen US-Dollar.

Sogar die First Lady hat Geschäfte gemacht. Darunter eine ausgefallene Vereinbarung mit Amazon. Das Unternehmen schloss mit Melania Trump einen 40-Millionen-Dollar-Deal für einen Dokumentarfilm ab. Den, wie eine Amazon-Quelle es ausdrückt, „niemand haben wollte“. Andere Studios, soweit sie interessiert waren, boten Berichten zufolge weitaus niedrigere Summen an. Es wird erwartet, dass der Großteil des Geldes direkt an Melania geht. Laut The Wall Street Journal hat sie Bezos, den Gründer und Vorstandsvorsitzenden von Amazon, bei einem Abendessen im Mar-a-Lago im Dezember persönlich von dem Filmprojekt unter der Regie des in Ungnade gefallenen Filmemachers Brett Ratner überzeugt.

Die erneute Präsidentschaft hat Trump die Möglichkeit gegeben, seine oft leichtfertigen Klagen gegen Big-Tech-Unternehmen und große Medienunternehmen in Konzernbesitz beizulegen. Und sich mit Auszahlungen in Millionenhöhe aus dem Staub zu machen. In einem Fall hat er bereits das Gewicht der Federal Communications Commission gegen ein Medienunternehmen eingesetzt, das er verklagt hat.

Die Großen geben klein bei

ABC, das zu Disney gehört, kündigte an , im Dezember 15 Millionen Dollar zu zahlen, um Trumps Klage wegen der Behauptung von George Stephanopoulos beizulegen,.Trump sei in Zivilklagen von E. Jean Carroll „für schuldig befunden worden, eine Vergewaltigung begangen zu haben“. (Trump wurde für „sexuellen Missbrauch“ für schuldig befunden .) Ende Januar stimmte Meta zu , 25 Millionen Dollar zu zahlen, um Trumps Klage wegen der Sperrung seiner Social-Media-Konten durch Facebook beizulegen, nachdem er den Aufstand vom 6. Januar angeheizt hatte.

Die Zahlungen von Facebook und ABC flossen in Trumps neuen Schmiergeldfonds für seine Präsidentenbibliothek und sein Museum. Im Falle von Trumps Einigung mit X kümmerte sich Musk nicht einmal um den Bibliotheksfonds. Sondern handelte stattdessen einen 10-Millionen-Dollar-Deal mit Trump aus, der Berichten zufolge dem Präsidenten persönlich zugutekommen soll. Trump hat behauptet, er habe Musk „einen großen Rabatt“ gewährt.

Offensichtliche Konflikte

Der 10-Millionen-Dollar-Deal mit Trump könnte für Musk letztendlich klug sein, da seine Beziehung zum Präsidenten ihn zu einem der mächtigsten Menschen der Welt gemacht hat. Und ihn in die Lage versetzt, noch mehr von der Regierung zu profitieren.

Musks DOGE-Team hat umfassenden Zugang zu sensiblen Daten und Systemen der Bundesregierung gefordert, um Entlassungen vorzunehmen. Projekte zu stornieren. Und Zahlungen an Unternehmen einzustellen, die Trump und Musk nicht mögen. Das Ergebnis für Musk ist, dass er nun Zugang zu einer beispiellosen Fülle von Daten über jeden Amerikaner sowie über seine Konkurrenten hat. Die Möglichkeiten für Interessenkonflikte sind angesichts der Geschäfte von Musk endlos.

Wie Ciara Torres-Spelliscy, Rechtsprofessorin am Stetson University College of Law, es ausdrückt: „Die Zahl der potenziellen Interessenkonflikte ist Legion.“

Das Weiße Haus unter Trump argumentiert, dass Musk seine eigenen Aktivitäten überwachen kann. Und sich von der Arbeit von DOGE bei der Überwachung bestimmter Verträge oder Finanzierungen zurückziehen kann, wenn er glaubt, dass dies einen Konflikt darstellt. Musk hat angedeutet , dass die Öffentlichkeit ihn für jeden Konflikt zur Rechenschaft ziehen wird. Die Menschen würden „nicht zögern, dies zu sagen“, sagte er in einer Pressekonferenz mit Trump.

„Wir würden ihn nicht diesen Abschnitt machen oder in diesem Bereich suchen lassen, wenn wir der Meinung wären, dass es an Transparenz mangelt oder ein Interessenkonflikt besteht“, erklärte Trump freiwillig. Bevor er alle Bedenken zerstreute. ‚Er ist ein erfolgreicher Mann. Deshalb wollen wir, dass er das macht.‘ Trump fügte später öffentlich eine mögliche Einschränkung hinzu. ‚Alles, was mit dem Weltraum zu tun hat, werden wir Elon nicht machen lassen‘, sagte er .

Das würde Sinn ergeben, da Musks Unternehmen SpaceX Milliarden an Verträgen von der NASA erhalten hat.

Als im Februar berichtet wurde, dass die Trump-Regierung die NASA für eine Runde schmerzhafter Kürzungen ins Visier nehmen würde – möglicherweise 10 Prozent der Belegschaft der Raumfahrtbehörde – war die Behörde plötzlich aus dem Schneider. Innerhalb weniger Stunden nach diesen Berichten wurde den NASA-Mitarbeitern mitgeteilt, dass sie aufatmen könnten. Zumindest für den Moment wurden diese Kürzungen verschoben oder vielleicht sogar endgültig abgesagt.

Musk profitiert so oder so

Der Grund? Musk und seine Verbündeten haben persönlich interveniert, um die angekündigten Kürzungen zu verhindern, so zwei Quellen, die mit der Situation vertraut sind.

Während er die Bundesbehörden durchforstet, profitiert Musk von neuen und bestehenden Verträgen, auch mit Behörden, die seine Unternehmen regulieren.

Nachdem Musk und DOGE Hunderte von Arbeitsplätzen bei der FAA abgebaut hatten, einer Behörde, die zuvor Musks SpaceX wegen Verstößen gegen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen mit einer Geldstrafe belegt hatte , berichteten Nachrichtenagenturen, dass die Behörde sich darauf vorbereite, Starlink, das SpaceX gehört, mit der Modernisierung der Systeme zu beauftragen, die sie zur Verwaltung des amerikanischen Luftraums einsetzt. Wie Rolling Stone berichtete, wiesen Beamte der FAA, noch bevor irgendetwas offiziell war, stillschweigend an , dass Mitarbeiter Dutzende Millionen Dollar auftreiben sollten. Um einen Starlink-Deal zu finanzieren.

Musk bezahlt sich mit Steuergeldern

„Wenn Musk bei der FAA für die Einstellung und Entlassung von Mitarbeitern zuständig ist, dann wäre es ein riesiger Interessenkonflikt, einen FAA-Vertrag ohne Ausschreibung für die Erbringung von Dienstleistungen zu erhalten“, sagt Torres-Spelliscy. „Wenn dies der Fall ist, dann bezahlt er sich im Grunde genommen selbst mit Steuergeldern über einen Teil der Regierung. Den er teilweise durch seine Fähigkeit, Leute zu entlassen, kontrolliert.“

Auch an anderer Stelle wurde über die Einstellung von Starlink gesprochen. Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Quelle wandten sich DOGE-Mitarbeiter in den ersten Wochen der zweiten Trump-Ära an Beamte des FBI und des Justizministeriums und fragten, ob das Büro jemals darüber nachgedacht habe, Starlink für sensible Operationen und Überwachungsmaßnahmen einzusetzen.

„Ich wollte mich übergeben“, sagt diese Quelle und fügt hinzu, dass es keinen denkbaren Grund gibt, warum das FBI Starlink brauchen sollte.

Die Regierung hat auch Musks X-Plattform vor einer möglichen Aufsicht geschützt. Und die Arbeit des Consumer Financial Protection Bureau, das große Banken und andere Finanzinstitute, wie z. B. Peer-to-Peer-Zahlungs-Apps, überwacht, eingestellt. Musk arbeitet mit Visa zusammen, um einen Peer-to-Peer-Zahlungsdienst namens X Money Account anzubieten.

Regulierer und Regulierter

Andere Behörden, die Musks Unternehmen unter die Lupe nehmen, mussten mit einem starken Stellenabbau rechnen. Darunter die National Highway Traffic Safety Administration, die die selbstfahrende Technologie von Tesla untersucht hat .

„In dem Maße, in dem Musk in der gesamten US-Exekutive Leute einstellt und entlässt, handelt er nicht in Geschäften auf Augenhöhe mit staatlichen Regulierungsbehörden“, sagt Torres-Spelliscy. ‚In Bezug auf die National Highway Traffic Safety Administration wäre er sowohl die Regulierungsbehörde [NHTSA] als auch der Regulierte [Tesla].“

„Elon Musk ist verfassungswidrig“

Gesetzlosigkeit ist der Kern von Musks DOGE-Projekt und Trumps Brandrodungsprogramm für seine zweite Amtszeit. Die Massenentlassungen des Präsidenten und seine Bemühungen, die Exekutivgewalt auszuweiten, hängen von seiner und der Bereitschaft seiner Kumpane ab, die Verfassung, bestehende, vom Kongress verabschiedete Bundesgesetze und jegliche Erwartungen an Transparenz zu ignorieren.

Musk wurde weder ernannt noch bestätigt. Wr ist ein „Sonderangestellter der Regierung“. Eine Bezeichnung, die es ihm erlaubt, ein Bestätigungsverfahren des Senats zu umgehen. Und die öffentliche Offenlegung seiner umfangreichen Finanzanlagen zu vermeiden.

Das von Musk geleitete Amt DOGE wurde durch die Umbenennung des U.S. Digital Service geschaffen

„Sonderangestellte der Regierung gehen nicht umher und weisen Leute in Behörden an und sagen ihnen, was sie tun sollen“, sagt Richard Painter, Rechtsprofessor an der University of Minnesota, der als leitender Ethikanwalt für Präsident George W. Bush tätig war. „Wenn man Leute in Behörden anweist und ihnen sagt, was sie tun sollen, muss man gemäß der Ernennungsklausel der Verfassung vom Senat ernannt und bestätigt werden.“

Das von Musk geleitete Amt DOGE wurde durch die Umbenennung des U.S. Digital Service geschaffen. Einer Technologieeinheit, die im Office of Management and Budget des Präsidenten angesiedelt war. Musk und Trump haben versucht, dem Amt weitreichende Befugnisse zu verleihen, die der Kongress nie erteilt hat. (Sie verlegten DOGE auch in das Exekutivbüro des Präsidenten, um es vor Gesetzen mit offener Akteneinsicht zu schützen.)

Vor Gericht behauptete das Justizministerium, dass „Herr Musk keine tatsächliche oder formelle Befugnis hat, selbst Regierungsentscheidungen zu treffen“. Obwohl Musk öffentlich damit drohte , alle Bundesangestellten zu entlassen, die nicht auf seine E-Mails an die Personalabteilung mit der Frage „Was haben Sie letzte Woche gemacht?“ antworteten.

DOGE habe „entdeckt“, dass Katastrophenhilfsgelder „für Luxushotels für Illegale ausgegeben“ würden

In der Zwischenzeit hat DOGE daran gearbeitet, der Trump-Administration dabei zu helfen, vom Kongress bewilligte Gelder zurückzufordern. Darunter 80 Millionen US-Dollar, die direkt von Bankkonten der Stadt New York abgezogen wurden. Diese Gelder, die der Stadt bei der Unterbringung von Asylbewerbern helfen sollten, wurden abgezogen, nachdem Musk fälschlicherweise behauptete , DOGE habe „entdeckt“, dass Katastrophenhilfsgelder „für Luxushotels für Illegale ausgegeben“ würden.

Für diese Art von Handlung gibt es einen Begriff: Beschlagnahme. Trump hat versprochen, dies während des Wahlkampfs 2024 zu versuchen. Die Verfassung gibt dem Präsidenten jedoch nicht die Befugnis, vom Kongress bewilligte Gelder zu beschlagnahmen, einzufrieren oder ihre Ausgabe zu verweigern.

„Es ist ziemlich klar, was den Text betrifft. Und die Geschichte ist noch klarer, dass der Präsident sich dem Kongress unterordnen muss und die spezifischen Mittelzuweisungen des Kongresses nicht außer Kraft setzen kann“, sagt Jed Shugerman, Rechtsprofessor an der Boston University und Experte für Exekutivgewalt. Er merkt an, dass Musk „Stellvertreter hat, die direkt die Knöpfe drücken, die Zahlungen blockieren“. Dank DOGEs beispiellosem Zugang zu den Zahlungssystemen Amerikas.

„Wer sein Land rettet, verstößt nicht gegen das Gesetz“

Trump stellt die Verfassung auch auf andere Weise in Frage. Der Präsident hat versucht, per Durchführungsverordnung die Geburtsortsprinzip bei der Staatsbürgerschaft abzuschaffen. Die im 14. Zusatzartikel verankerte Garantie der Staatsbürgerschaft für alle in den Vereinigten Staaten Geborenen. (Ein von Ronald Reagan ernannter Richter erachtete die Anordnung von Trump als „offensichtlich verfassungswidrig“.

Um die verfassungsrechtliche Bedrohung noch zu verschlimmern, hat Vizepräsident J.D. Vance vorgeschlagen, dass Trump die Entscheidungen der Richter ignorieren kann. Und Trump hat öffentlich damit gedroht, Richter „unter die Lupe zu nehmen “, die gegen die Bemühungen von DOGE entscheiden, Bundesbehörden zu entkernen und ihre Gelder einzufrieren.

„Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es genügend Berichte, die darauf hindeuten, dass Elon Musk eine ungültige Macht ausübt, die die Verfassung nicht zulässt“, sagt Shugerman. „Er sollte überhaupt keine Exekutivgewalt haben, wenn sie nicht vom Kongress festgelegt wurde“, fährt Shugerman fort. „Die Exekutivgewalt, die er ausübt, ist die eines Abteilungsleiters oder leitenden Beamten. Und er wurde nicht bestätigt. Elon Musk ist verfassungswidrig.“

„Was wollen Sie dagegen tun?“

Seit Beginn seiner ersten Amtszeit hat Trump seinen Anhängern immer wieder gesagt: „Versprechen werden gehalten.“ Ein Versprechen, das er 2024 gehalten hat, war sein Versprechen, die Regierung so autokratisch MAGA und sektiererisch wie möglich zu machen.

Am Wochenende des Presidents‘ Day Mitte Februar schrie Trump das Schweigen heraus. Und schrieb online: „Wer sein Land rettet, verstößt gegen kein Gesetz.“ Mit der Paraphrasierung eines offenbar gefälschten Napoleon-Zitats erklärte Trump praktisch, dass er glaubt, jedes Gesetz brechen zu können, das er will.

In einer vernünftigeren Zeit wäre diese Art von Äußerung des Oberbefehlshabers der USA ein Skandal. Schließlich ist der Präsident – aufgrund der Amerikanischen Revolution – kein König. Trump und seine Mitarbeiter legten bald nach und nannten ihn unverblümt „DEN KÖNIG“.

Es wäre einfacher, diese Worte als bloße Trollerei zu abtun, wenn Trump nicht versuchen würde, seine unkontrollierte Macht zu festigen. In seinem ersten Monat im Amt ging Trump daran, das FBI und das Justizministerium als Rache für die gegen ihn laufenden strafrechtlichen Ermittlungen zu säubern. Er hat das Justizministerium schnell in einen politischen Arm des Weißen Hauses und eine Schutzgelderpressung für ihn, seine Freunde und Verbündeten verwandelt. Und in eine Waffe gegen seine Feinde, echte oder vermeintliche.

Drastischer Informationsstopp im Justizministerium

Fast unmittelbar nach seiner Vereidigung berichteten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Quellen dem Rolling Stone von einem plötzlichen, drastischen Informationsstopp im Justizministerium. Leitende Beamte des Justizministeriums wurden plötzlich von den täglichen Telefonkonferenzen und Besprechungen ausgeschlossen, in denen die wichtigsten Bedrohungen oder Hauptverdächtigen besprochen wurden, auf die sich die Bundesbehörden konzentrierten. Trumps politische Mitarbeiter warnten die Beamten und Anwälte des Justizministeriums wiederholt, dass eine Nichteinhaltung von Trumps Rechtsauffassung – wie illegal sie auch klingen mag – ein Grund für eine Entlassung sei.

Während des Präsidentschaftswahlkampfs 2024 erklärte Trump mehreren Vertrauten, dass sein neues Justizministerium keine weiteren, in seinen Augen „illegalen“ bundesstaatlichen Ermittlungen gegen Trumps republikanische Kumpane durchführen werde. Der Präsident und seine Regierung setzen dies bereits in die Tat um.

Ed Martin, Trumps neuer Interims-US-Staatsanwalt für den District of Columbia, hat öffentlich versprochen , „DOGE zu schützen“. Er bezeichnete sein Team als „Anwälte von Präsident Trump“. Noch bedrohlicher ist, dass sein Büro im Februar angeblich abgelehnt hat , einen Haftbefehl gegen den MAGA-Abgeordneten Cory Mills aus Florida zu unterzeichnen, nachdem dieser beschuldigt wurde, eine 27-jährige Frau tätlich angegriffen zu haben.

Gleichzeitig hat Martin öffentlich angekündigt , Ermittlungen gegen demokratische Abgeordnete wegen ihrer Kritik an Musk und dem konservativen Obersten Gerichtshof einzuleiten.

Rücktritte im Justizministerium

Nach Trumps Wiederwahl schwand das Interesse des Justizministeriums an der Bekämpfung von Korruption schnell. Und das Ministerium kündigte an, dass es seinen Fokus auf Bestechung und Einflussnahme im Ausland beenden werde. Das Justizministerium bemühte sich außerdem, sein Korruptionsverfahren gegen den New Yorker Bürgermeister Eric Adams fallen zu lassen, damit dieser seine „Aufmerksamkeit und Ressourcen“ stärker darauf verwenden konnte , Trumps harte Linie in der Einwanderungspolitik zu unterstützen.

Der darauf folgende Skandal löste eine Welle von Rücktritten im Justizministerium aus. Darunter auch Staatsanwälte, die für streng konservative Richter als Sachbearbeiter tätig waren . In einer anderen Präsidentschaft wäre dies der entscheidende, dunkelste Moment gewesen. In Trump 2.0 war es ein weiterer Tag, eine weitere Woche, eine weitere Chance für den Präsidenten und seine Leute, ihr leitendes Rechtsprinzip im Stil der Sopranos zu praktizieren, das einfach – in den Worten eines konservativen Anwalts, der Trump und seinem engsten Kreis nahesteht – lautet: „Was wirst du dagegen tun?“