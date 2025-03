Donald Trump: So sieht sein Frontalangriff aufs Klima aus

Video: Trump will goldene Trump-Statue in „Trump Gaza“ errichten

Es ist kein Geheimnis, dass Donald Trump keinerlei Interesse daran hat, den Klimawandel zu bekämpfen. Er unterstützt die fossile Brennstoffindustrie enthusiastisch. Es wurde erwartet , dass Trumps Sieg im Jahr 2024 den Kampf gegen den Klimawandel zurückwerfen würde. Aber in weniger als zwei Monaten hat seine Regierung den Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels bereits irreparablen Schaden zugefügt. Dies zeigt sich vor allem in wichtigen Behörden wie der Environmental Protection Agency ( EPA ) und der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

So arbeitet die EPA derzeit beispielsweise an einer Neufassung ihrer für die Regulierung von Treibhausgasen entscheidenden Feststellung aus dem Jahr 2009. Dies wurde durch eine von Donald Trump an seinem ersten Tag im Amt erlassene Durchführungsverordnung eingeleitet . In der sogenannten „Gefährdungsfeststellung“, die mehrfach erfolglos angefochten wurde , heißt es, dass Treibhausgase die öffentliche Gesundheit und das Gemeinwohl gefährden. Sie erlaubt es der EPA, im Rahmen des Clean Air Act die Treibhausgasemissionen zu regulieren. Wenn das Ergebnis verwässert oder im Wesentlichen aufgehoben würde, würde dies die EPA weitgehend aus dem Kampf gegen den Klimawandel herausnehmen.

„Die Überprüfung und mögliche Aufhebung des Endangerment Finding könnte der drastischste Schritt sein, den die Trump-Administration in Bezug auf den Klimawandel unternehmen wird“, sagt Barry Rabe, emeritierter Professor für Umweltpolitik an der University of Michigan. „Es würde einen Konsens auf den Kopf stellen, der sich über frühere Präsidentschaften und Gerichte erstreckt. Und eine Reihe innenpolitischer und globaler Schritte untermauert.“

Der Privatsektor kann nicht einfach einspringen und die Lücke schließen

Michael Gerrard, Professor für Klimarecht an der Columbia University, erklärt gegenüber Rolling Stone, dass eine Neufassung des Endangerment Finding bedeuten würde, dass die EPA nicht mehr in der Lage wäre, die Emissionen von Kraftwerken oder Kraftfahrzeugen zu regulieren. Er sagt, dass das Ergebnis die „rechtliche Grundlage für das meiste ist, was die EPA im Rahmen des Clean Air Act zur Regulierung des Klimawandels tut“.

Bei der NOAA entlässt die Trump-Regierung Hunderte von Mitarbeitern. Donald Trump scheint entschlossen, einige ihrer wichtigsten Büros zu schließen. Die NOAA leistet wichtige Arbeit in den Bereichen Klimawissenschaft und Wetterüberwachung , die bei extremen Wetterereignissen benötigt wird. Ihre Wettervorhersagemodelle sind auch die Grundlage für alle Wetter-Apps. Der Privatsektor kann nicht einfach einspringen und die Lücke schließen. Gerrard sagt, dass die Agentur durch diese Entlassungen „dezimiert“ wird.

20 Milliarden US-Dollar eingefroren

„Er untergräbt die Wissenschaft bei NOAA – Wettervorhersagen, Klimamodelle usw. – indem er einfach Personal abbaut“, sagt Ann Carlson, Professorin für Umweltrecht an der UCLA.

Abgesehen von den Ereignissen im Zusammenhang mit dem Endangerment Finding und dem Personalabbau in den Behörden gibt es laut Carlson noch zahlreiche weitere Maßnahmen der Regierung, die die Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels gefährden. Und in absehbarer Zukunft Auswirkungen haben werden.

„ Lee Zeldin versucht, das [Justizministerium] gegen gemeinnützige Organisationen einzusetzen, die Klimafinanzierung erhalten haben“, sagt Carlson.

Die Leiterin der US-Umweltschutzbehörde (EPA), Lee Zeldin, hat über 20 Milliarden US-Dollar an Mitteln aus dem wegweisenden Klimagesetz von Präsident Biden, dem Inflation Reduction Act, eingefroren. Sie waren für gemeinnützige Organisationen mit Schwerpunkt Klimawandel bestimmt. Trump behauptete fälschlicherweise während seiner jüngsten gemeinsamen Ansprache an den Kongress, dass die ehemalige Gouverneurskandidatin von Georgia, Stacey Abrams, fast 2 Milliarden US-Dollar aus diesem Fonds erhalten habe.

Keine Beweise für Betrug

Zeldin sagt, er arbeite mit dem Justizministerium und dem FBI zusammen, um möglichen Betrug zu untersuchen. Obwohl keine Beweise für Betrug vorgelegt wurden. Es wird vermutet, dass dies eigentlich nur ein Weg ist, diese Gelder „zurückzufordern“. Damit sie für andere Zwecke verwendet werden können. Eine leitende Staatsanwältin, die für Trumps Interims-US-Staatsanwalt für den District of Columbia, Ed Martin, der sein Team als „Anwälte von Präsident Trump“ bezeichnet, hat Berichten zufolge bereits ihr Amt niedergelegt. Der Grund: Sie wurde aufgefordert, die Vermögenswerte einer EPA-Förderinitiative einzufrieren. Obwohl es, wie sie schrieb, „nicht genügend Beweise“ dafür gab.

In Bezug auf das Inflationssenkungsgesetz sagt Carlson, sie befürchte, dass die Regierung andere Teile des Klimaschutzgesetzes aufheben werde. Man könnte meinen, dass Elektrofahrzeuge dank der Anwesenheit des Co-Präsidenten Elon Musk sicher wären. Aber Trump hat immer noch keine Liebe für Elektrofahrzeuge, die nicht von Tesla hergestellt werden.

„Trump hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass er die Steuergutschrift für Elektrofahrzeuge im Rahmen des Inflation Reduction Act und vielleicht auch andere Bestimmungen aufheben will“, sagt Carlson. „Wenn er das tut, wird das die Bemühungen um eine Dekarbonisierung dramatisch untergraben.“

Tesla winkt ein Nettogewinn

Elon Musk hat bereits bei verschiedenen Gelegenheiten behauptet, dass die Abschaffung der Steuergutschrift Tesla helfen könnte. Es wird angenommen, dass die Abschaffung anderen Autoherstellern deutlich mehr schaden würde als Tesla, was bedeutet, dass es für das Unternehmen ein Nettogewinn sein könnte.

Der Transportsektor ist der größte Verursacher von Treibhausgasen in den USA. Eine Behinderung der Einführung von Elektrofahrzeugen hätte erhebliche Auswirkungen auf die Klimaschutzbemühungen. Es könnte auch dazu führen, dass Autohersteller ihren Fokus auf die Einführung von mehr Elektrofahrzeugen überdenken. Wenn das Interesse der Verbraucher nachlässt.

Verkehrsminister Sean Duffy veröffentlichte kurz nach seiner Bestätigung durch den Senat ein Memorandum. Darin befasst er sich mit der Möglichkeit, die Kraftstoffverbrauchsstandards für Kraftfahrzeuge zurückzunehmen. Was dem Klima weiteren Schaden zufügen würde. Die Trump-Regierung hat auch die Bemühungen abgebrochen, defekte Ladegeräte für Elektrofahrzeuge im ganzen Land zu reparieren. Das Energieministerium strebt nun Standards für die Energieeffizienz von Geräten an. Sie sollen sicherstellen, dass Haushaltsgeräte weniger Energie verbrauchen.

Abhängigkeit von schmutziger Energie – über Jahre hinaus

„Es ist ein Frontalangriff auf die Bemühungen der Bundesregierung, den Klimawandel zu bekämpfen“, sagt Carlson.

Es gibt noch viele weitere Beispiele, die man anführen könnte. Aber es scheint Einigkeit darüber zu herrschen, dass die Trump-Regierung alles in ihrer Macht Stehende tut, um den Klimawandel zu verschlimmern. Und die Amerikaner auf Jahre hinaus von schmutziger Energie abhängig zu machen. Das ist nicht gerade überraschend. Allein, wenn man bedenkt, dass er der fossilen Brennstoffindustrie während des Wahlkampfs versprochen hat , dass er im Grunde alles tun würde, was sie wollten. Falls sie ihm eine Milliarde Dollar geben würden.

All dies geschieht trotz der Tatsache, dass erneuerbare Energien inzwischen in der Regel günstiger sind als Energie aus fossilen Brennstoffen. Abgesehen davon ist die Bundesregierung nicht der einzige Bereich, in dem wir den Kampf gegen den Klimawandel sehen. Und es wird auch während der Amtszeit von Donald Trump ein gewisses Maß an Klimaschutzmaßnahmen in den Vereinigten Staaten geben.

Jetzt kommt es auf andere Nationen an

Carrie Jenks, Geschäftsführerin des Environmental and Energy Law Program an der Harvard Law School, sagt, dass eine Reaktion der Bundesregierung auf den Klimawandel nicht zu ersetzen ist. Sie sagt jedoch, dass nicht alles verloren ist. Selbst wenn die Bundesregierung nicht das tut, was sie tun sollte, um diese Krise zu bewältigen.

„Ich denke, dass die Bundesstaaten und die Industrie auch ohne Beteiligung der Bundesregierung den Klimawandel angehen und Investitionen tätigen werden“, sagt Jenks. „Ich denke, es gibt für die Bundesstaaten die Möglichkeit, weiterhin Fortschritte zu erzielen. Und Dinge auszuprobieren.“

Die katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels werden von Jahr zu Jahr deutlicher. Die Welt hat nicht unendlich viel Zeit, um diesen Kampf zu gewinnen. Solange Donald Trump im Amt ist, wird die Bundesregierung sicherlich gegen Bemühungen zur Lösung dieses immensen Problems arbeiten. Vielleicht werden andere westliche Nationen in die Bresche springen, wenn die USA schwächeln.