Trump heult um Elon und den Absturz von Tesla

Elon Musk ist der reichste Mann der Welt. In den letzten zwei Monaten hat er staatliche Leistungen, die den weniger Glücklichen helfen, abgebaut. Oder hat damit gedroh, sie abzubauen . Er hat eine schlechte Woche. Und Donald Trump hat Mitleid mit ihm.

Die Handelskriege des Präsidenten haben die Börse in den Keller getrieben. Musks Vorzeigeunternehmen Tesla hat sich dieser Entwicklung angeschlossen. Die Aktien des Elektroauto-Giganten fielen allein am Montag um 15 Prozent. Sie sind seit ihrem Höchststand Ende Dezember um mehr als 50 Prozent gefallen. Musk ist deswegen in die Defensive geraten. Er behauptet, dass konkurrierende Autohersteller und alle, die sie bevorzugen, Nazis seien. Und er beschuldigt Liberale, den Abschwung von Tesla zu befeuern.

Trump ist vielleicht der einzige Mensch auf dem Planeten, der noch mehr jammern kann als Musk. Er kam am Dienstag zur Verteidigung des Leiters des sogenannten Department of Government Efficiency ( DOGE ) herangeeilt. Und schrieb in einem frühmorgendlichen Beitrag auf Truth Social: „Wie so oft versuchen linksradikale Verrückte, Tesla, einen der größten Autohersteller der Welt und Elons ‚Baby‘, illegal und in Absprache zu boykottieren. Nur um Elon anzugreifen. Und ihm und allem, wofür er steht, Schaden zuzufügen.“

„Warum soll Elon Musk bestraft werden?“

„Ich werde morgen früh einen nagelneuen Tesla kaufen. Allein um Elon Musk, einem wirklich großartigen Amerikaner, mein Vertrauen und meine Unterstützung zu zeigen“, fuhr der Präsident fort. „Warum sollte er dafür bestraft werden, dass er seine enormen Fähigkeiten einsetzt, um dazu beizutragen, dass Amerika wieder großartig wird?“

Trump und Musk haben seit Trumps Amtsantritt im Januar beispiellose Kontrolle über die Bundesregierung übernommen. Trump hat eine Flut von angeblich illegalen Durchführungsverordnungen unterzeichnet. Er hat die Macht um sich herum konsolidiert. Und er hat die Rechte der Amerikaner angegriffen. Musk und DOGE haben rücksichtslos Tausende und Abertausende von Regierungsangestellten entlassen. Und wichtige Programme gekürzt, während sie verschiedene Behörden zu ihrem persönlichen Vorteil manipulierten.

Das Machtpaar hat versucht, seine Handlungen durch einen stetigen Strom von Fehlinformationen über Verschwendung und Betrug zu rechtfertigen. Es gibt natürlich keine Beweise dafür, dass liberale Agitatoren etwas mit dem sinkenden Aktienkurs von Tesla zu tun haben. Obwohl es eine Fülle von Hinweisen auf die Handlungen von Trump und Musk gibt.

Sie wurden so ungerecht behandelt

Trumps Behauptung, ein angeblicher „Boykott“ von Tesla sei „illegal“, ist nicht nur falsch. Sondern auch ein Affront gegen den ersten Zusatzartikel zur Verfassung, dem der Präsident seit seinem zweiten Amtsantritt zunehmend feindlich gegenübersteht. Zuletzt in Form der Verhaftung des pro-palästinensischen Demonstranten Mahmoud Khalil Anfang dieser Woche.

Trump scheint nun bereit zu sein, eine Inszenierung um den Kauf eines Tesla zu inszenieren, um die Amerikaner daran zu erinnern, dass die wahren Opfer nicht die entlassenen Beamten der Arbeiterklasse, die LGBTQ+-Amerikaner, deren Rechte beschnitten wurden, oder die Millionen von weniger Glücklichen sind, die auf das soziale Sicherheitsnetz angewiesen sind, das jetzt unter Beschuss steht. Nein, die wahren Opfer sind Trump, der mächtigste Mann der Welt, und Musk, der reichste. Sie wurden so ungerecht behandelt.