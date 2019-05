Bill Ward hätte bei Black-Sabbath-Abschiedstour dabei sein sollen – sagt Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne hätte Bill Ward gerne als Schlagzeuger bei Black Sabbaths „The End“-Tour dabei gehabt. Das erzählte der Sänger jetzt in einem Interview.

Bei „Kerrang!“ sprach Ozzy darüber, dass er sich Ward nicht nur für die letzte Show am 4. Februar 2017 in Birmingham am Drumkit gewünscht hätte, sondern auch bei der gesamten Abschiedstournee der Band. Eigentlich sollte diese in Originalbesetzung von Black Sabbath mit Osbourne, Iommi, Butler und Ward stattfinden. Letztgenannter sprang aber kurzfristig ab und nannte als Grund für den Rückzieher einen unfairen Vertrag. Die Band behauptete damals, dass Ward die Konzerte gesundheitlich nicht hätte durchstehen können.

Ozzy Osbourne sagte darüber: „Zunächst einmal mochte ich die Tatsache nicht, dass Bill Ward nicht mit dabei war. Die Leute führen das auf mich zurück, aber es war ehrlich gesagt nicht ich. Wir hatten keine verdammte Zeit um herumzuhängen, wir mussten loslegen. Aber es tut mir leid, dass es nicht geklappt hat mit Bill. Tommy (Clufetos) hat es großartig gemacht.

Kooperation

Bittersüßes Goodbye

Aber wir vier haben es angefangen – und es hätten auch wir vier sein sollen, die es beenden. Diese letzten Auftritte in Birmingham waren bittersüß, weil du darüber nachdenkst, wie weit wir es gebracht und wie viel wir gemacht haben. Und es wäre gut gewesen, wenn wir das miteinander geteilt hätten. Vielleicht wird es irgendwann ein letztes Konzert geben, ich weiß nicht.“

Für den „Prince of Darkness“ war es scheinbar auch nicht einfach, nach seiner langen Solokarriere wieder zur Band zurückzukehren.

„Bisweilen war es ein bisschen schwierig. Aber wir sind nun ältere Männer, und wir sind damit zurechtgekommen. Wir sind ja nicht ‚Ozzy Osbourne und Black Sabbath‘. Wir sind Black Sabbath – und ich bin nur ein Viertel davon. Manchmal fühlt es sich so an, als ob die Menschen wollten, dass ich hin und wieder weniger ‚Ozzy‘ bin, aber ich kann nur ich selbst sein.“

Ozzy Osbournes Solo-Abschied „No More Tours 2“ musste aufgrund mehrerer Rückschläge des Sängers verschoben werden. Die Finale Tour mit Judas Priest als Support durch Nordamerika und Europa soll 2020 fortgesetzt werden.