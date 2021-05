Billie Eilish verrät, warum sie ihre Haare blond gefärbt hat

Die großzügig erweiterte Neuauflage von „Amy Winehouse At The BBC” erscheint am 7. Mai 2021.

Nahezu zehn Jahre nach dem Tod von Amy Winehouse veröffentlichen UMC und Island eine Dreifach-Album-Kompilation von „Amy Winehouse At The BBC“. Diese ist eine Erweiterung des bereits bestehenden und gleichnamigen Box-Sets aus dem Jahr 2012 und wird noch in diesem Jahr erscheinen. Des Weiteren wird mit Jools Hollands „A Tribute To Amy Winehouse“ eine Zusammenstellung persönlicher Liveauftritte zum ersten Mal in reiner Audio-Form zur Verfügung gestellt. Darunter sind beispielsweise Amys erster Auftritt in Jools Show „Later with Jools“ mit „Stronger Than Me“ im Jahr 2003, sowie zwei Auftritte beim Mercury Prize, „Take The Box“ im Jahr 2004 und „Love Is…