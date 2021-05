Am vergangenen Sonntag (2. Mai) teilte Billie Eilish via Instagram eine Reihe neuer Fotos, die sie in Vintage-Dessous für die neue Ausgabe der britischen „Vogue“ zeigen – und damit löste die 19-Jährige nun eine hitzige Diskussion über die Sexualisierung von Frauenkörpern aus.

Als Billie Eilish 2015 ihre Karriere im Alter von gerade mal 14 Jahren startete, zeigte sie sich stets in weiten Baggy-Klamotten. Es war ein Look, für den sich die junge Musikerin jahrelang bewusst entschied – nicht zuletzt auch aus Schutz vor Sexualisierungen, wie sie 2019 in einer Kampagne für Calvin Klein erklärte: „Ich möchte nicht, dass die Welt alles über mich weiß. Ich meine, deshalb trage ich große, weite Kleidung. Niemand kann eine Meinung haben, weil man nicht sieht, was darunter ist. Niemand kann sagen: ‚Oh, sie ist schlank, sie hat einen flachen Arsch, sie hat einen fetten Arsch. Niemand kann so etwas, weil sie es nicht wissen.“

Unangemessenen Spekulationen über ihren Körper sah sich Eilish trotzdem jahrelang ausgesetzt. Als 2020 dann auch noch mehrere Paparazzi-Fotos kursierten, auf welchem sie am Strand im Bikini zu sehen war und auf einem anderen ein engeres Top trug, spitzen sich die Kommentare und Bewertungen bezüglich ihres Körpers weiter zu. Darauf wehrte sie sich schließlich mit dem Spoken-Word-Gedicht „Not My Responsibility“, in welchem sie klarstellte, dass die Meinungen anderer Menschen über ihren Körper nicht in ihrer Verantwortung liege.

Billie Eilish: Neues Album „Happier Than Ever“ wird am 30. Juli veröffentlicht

Mit ihrem Shooting für die britische „Vogue“ behält Billie Eilish nun weiterhin die Kontrolle darüber, wie sie ihren Körper öffentlich präsentiert. In dem dazugehörigen Interview sagte sie unter anderem: „Entwerte mich nicht als Vorbild, nur weil du angeturnt von mir bist“ und schießt damit auch gegen jene, die sie nur mit einem verdeckten Körper als körperpositive Ikone feiern. Zudem betonte sie, dass sie mit ihrem bisherigen Baggy-Look keinen Widerstand gegen andere weibliche Popstars leisten wollte, die sich weniger bedeckt kleiden.

Über die generelle Sexualisieren von Frauenkörpern in unserer Gesellschaft sagte Eilish außerdem: „Plötzlich bist du eine Heuchlerin, wenn du deine Haut zeigen willst, und du bist leicht zu haben, du bist eine Schlampe, eine Hure. Wenn dann so ist, dann bin ich stolz drauf. Ich und alle Mädchen seien Huren, aber scheiß drauf. Lasst es uns umdrehen und davon ermächtigt sein. Deinen Körper zu zeigen – oder nicht – sollte dir keinen Respekt nehmen.“

Einige Kritiker*innen, die offenbar den Kern des gesamten Interviews nicht erkennen, beschuldigen Eilish nun, dass sie dem Druck der Industrie erliege und sich selbst sexualisiere. Gegen solche Anschuldigen wehren sich in den Sozialen Medien nun auch ihre Fans. Hier ein Ausschnitt:

I remember reading about Billie + her reasoning behind her clothing choices (not wanting to be sexualized as a child). This cover is truly a special moment for her. British Vogue did an amazing job. 💖 https://t.co/SBQoHxqPnH

why is this sexualized? I see a beautiful person wearing beautiful clothing? what’s sexual about it?

Billie Eilish on the cover of British Vogue with a whole new look.

After years of wearing baggy clothes to protect herself, Billie takes full control.

The incomparable @Edward_Enninful and his team have done it again.https://t.co/2dHLwA5LIx pic.twitter.com/dXkt0O1Rfd

