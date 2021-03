Foto: Getty Images for The Recording Academy, (C)Kevin Mazur. All rights reserved.

Seit einer gefühlten Ewigkeit trug Billie Eilish ihr schwarzes Haar mit knallig neongrünem Ansatz. Am Mittwoch (17. März 2021) stellte sie ihren Hörer*innen nun ihren neuen Look vor: Billie Eilish ist nun blond.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von BILLIE EILISH (@billieeilish)

Vorherige Spekulationen der Fans

Ihre Fangemeinde spekulierte bereits seit den Grammy Awards am Sonntag (14. März), ob sie da eine Perücke trüge. Während der Preisverleihung, als sie und Bruder Finneas für „No Time To Die“ eine Auszeichnung gewannen, verdeckte die 19-jährige ihren Haaransatz mit einem bunten Bandana. Bei der Verleihung später am Abend, als sie auch den Grammy für „Everything I Wanted“ für sich abholten, trug Eilish einen Fischerhut, der farblich zum Outfit passte.

Ein TikTok-Video, das Rapperin Megan Thee Stallion und Doja Cat beim Gang über den roten Teppich zeigt, soll außerdem eine Aussage Billie Eilishs aufgenommen haben, in dem sie sagt: „Ich kann meine Perücke nicht abnehmen“. Dennoch stellt ein weiteres ebendiese Aussage in Frage – es könne entweder „Perücke“ oder „irgendwas“ heißen.

Schließlich fragte Billie Eilish ihre Fans am Dienstagabend (16. März) per Instagram-Story: „Könnt ihr erraten, welche Farbe es ist?“ Am nächsten Morgen enthüllte sie ihre neue Haarfarbe dann schlussendlich.

Musikerkolleginnen reagieren auf die neue Frisur von Billie Eilish

Auch die US-amerikanische Singer/Songwriterin Ashe postete ein Statement zu Eilishs neuer Frisur auf ihrem Twitter-Kanal. In diesem erzählt sie, dass sie es schwer habe sich „auf etwas anderes zu konzentrieren als auf Billies neue Haare.“

i’m going to have a hard time focusing on anything but billie’s new hair today — ashe (@ashemusic) March 17, 2021

Ferner teilte Paramore-Sängerin und Solistin Hayley Williams ein Selfie der nun blonden Künstlerin in ihrer Instagram-Story und erwähnte im selben Zug ihre eigene platinblonde Phase in der Zeit des „After Laughter“-Albums im Jahr 2005: „CMON WITH UR AFTER LAUGHTER ERA !! lil Punk rock blondie bil.“Außerdem kommentierte Megan Thee Stallion das erste Selfie, das Billie Eilish und ihre neue Frisur zeigte, mit fünf verliebten Smileys.