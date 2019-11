Vokuhila! Billie Eilish trägt jetzt Unfall-Frisur

Die K-Pop-Gruppe BTS hatte in vergangenen Interviews Billie mehrmals gelobt und den Wunsch einer Zusammenarbeit geäußert.

In einem kürzlich erfolgten Interview beim Austin City Limits Music Festival wurde Billie Eilish gefragt, mit wem sie zusammenarbeiten solle, nachdem sie sich mit ihrem Kindheitsidol Justin Bieber an einem „Bad Guy“-Remix getroffen hatte. Sofort schlug jemand im Publikum vor, dass Billie mit BTS ins Studio gehen sollte. Die 17-jährige Sängerin fragte dann das Publikum: "Soll ich?" und viele stimmten zu. Doch einige Leute schrieen „Nein“ und Eilish, überrascht von der Negativität antwortete: „Halt! Oh mein Gott! Das ist so gemein! Ich höre sie mir an. Sie sind sehr nett und haben ein paar schöne Komplimente gemacht.“ Eilish im Interview:…