Neue Frise: Axl Rose sieht jetzt aus wie ein Maiskolben

Für alle, die die inflationär auftauchenden Bilder von gesichtsgefilterten Hundebabys und porenlosen Elfen satt sind, gibt es gute Neuigkeiten: Mit neuen Facebook-Filtern kann man nun selbst eine Slipknot-Maske tragen oder sich in einen Guns-N'-Roses-Totenkopf verwandeln.

Es macht uns vielleicht nicht unbedingt attraktiver, doch trotzdem ist das neue Gadget auf Facebook eine erfrischende Alternative zu all den anderen Filtern, die auf sämtlichen Apps zu finden sind. Pünktlich zum bevorstehenden Album-Release von Slipknots „We Are Not Your Kind“ am 9. August 2019 kann man sich nun selbst virtuell eine für die Band bekannte Maske überstreifen. „Wear the Mask“ heißt es in einem kurzen Facebook-Clip der Band. In diesem simuliert Jim Root, Gitarrist der Band, in einem Video den neuen Effekt. Insgesamt kann aber zwischen zehn unterschiedlichen Optionen gewählt werden: Die Masken aller neun Mitglieder sowie eine schwarze…