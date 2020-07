Lizzo im neuen Look: Grüne Haare und mit Sternchen bekleidet

Ob die Lizzo-Kritiker grün vor Neid werden, wenn sie das sehen? Die Sängerin hat auf Instagram ein Foto gepostet, das zeigt: Die Haare sind neu und leuchten in knalligem Grün. Zudem bedecken jede Menge Sterne den Körper und die Nägel der 32-Jährigen.

Am Dienstag (21.Juli) veröffentlichte die „Juice“-Sängerin zuerst das Foto, zusammen mit der Bildunterschrift „When they say ‘ima star’ this is what they mean.. @quinnwilsonn“, bevor sie anschließend ein Video postet, das anscheinend zum selben Zeitpunkt aufgenommen wurde.

https://www.instagram.com/p/CC6UdSKhWuU/

Lizzo: Foto und Video sind ein sofortiger Instagram-Erfolg

Außer goldglitzernden Sternen trägt Lizzo nichts. Diese funkeln im Sonnenlicht, während die dreifache Grammy-Gewinnerin im Video aus dem Off eine schnell gedichtete Rap-Einlage darüber, sich selbst zu lieben, zum Besten gibt: „Yeah we black and we fine, we do this all the time, yeah we black and we fine, we out here drinking wine. Yeah we black and we fine, we do this all the time. And we black black, blickidy black black black.”

Das Foto und der Rap bekommen Zuspruch: So kommentierte Christina Aguilera mehrfach den Sternchen-Emoji, Youtuberin und Body-Positivity-Bloggerin Kenzie Brenna kommentierte „wow.wow.wow“, Plus-Size-Model Tess Holliday schrieb zustimmend „DAMN RIGHT“. Aber auch ihre Fans und Follower loben sie für das gelungene Foto und Video, die mittlerweile über 1,4 Millionen Likes beziehungsweise Aufrufe haben.

Es scheint, als sei Lizzos Zukunft genau so glänzend und funkelnd wie sie selbst: