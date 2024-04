Billy Joel hat auf einem Konzert seiner Ex-Frau ein Ständchen gesungen. Der Musiker und Christie Brinkley sind seit 30 Jahren getrennt.

Christie Brinkley ist das „Uptown Girl“

Trotz Scheidung haben die beiden allerdings ein gutes Verhältnis. So kam Model und Schauspielerin Christie Brinkley zu dem Auftritt, den Billy Joel vergangenen Freitag in New York hatte. Fans filmten sie unter anderem dabei, wie sie zu „Uptown Girl“ mitsang und tanzte. Außerdem wurde die Aufnahme auf den großen Bildschirmen während des Konzerts gezeigt. Mit dem 1983 veröffentlichten Song verbindet Brinkley eine besondere Geschichte: Ihr Ex-Mann schrieb den Hit über sie. Billy Joel selbst wirkte ebenfalls, als würde er den Song in Brinkleys Richtung zum Besten geben.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Billy Joel über Entstehung des Songs

Die Geschichte hinter dem Song bestätigte Billy Joel erst 2010. Gerüchte hatte es bereits lange gegeben, tritt Christie Brinkley doch im Musikvideo auf. Trotzdem sagte der Musiker: „Christie und ich waren nicht einmal zusammen, als ich angefangen habe, den Song zu schreiben. Ich habe damals Elle MacPherson gedatet“, so Joel in der „Howard Stern Show“. Während dieser Zeit habe er sich allerdings in Gesellschaft seiner damaligen Freundin, seiner zukünftigen Frau sowie Whitney Houston wiedergefunden. „Daher habe ich einen Song mit dem Titel ‚Uptown Girls‘ zu schreiben angefangen – das war Plural. Ich konnte nicht glauben, in einer solchen Situation zu sein“, sagte Joel. Die Richtung des Songs habe sich nach seiner Trennung geändert: „Als ich angefangen habe, mit Christie auszugehen, wurde sie zum ‚Uptown Girl‘, anstatt dass es um mehrere Frauen ging. Ich habe angefangen, über nur eine Person zu schreiben.“

Im Musikvideo ist das Ex-Paar zusammen zu sehen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Billy Joel und Christie Brinkley waren in jeweils zweiter Ehe von 1985 bis 1994 verheiratet und waren seither beide zwei weitere Male verheiratet. Sie haben eine gemeinsame Tochter, die 1985 geborene Alexa Ray Joel.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Diese war am Freitagabend ebenfalls anwesend, trat gemeinsam mit ihrem Vater auf. Das Konzert war Teil einer Residenzreihe im Madison Square Garden, die seit Januar 2014 andauerte und im Juli 2024 ihr Ende finden wird.