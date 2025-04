ROLLING STONE präsentiert: „Lost in Music“

Endless Wellness live in Berlin: Nackapatzi und Tschick

Am 30. Mai findet in Berlin Kreuzberg erstmals ein „Lost in Music“-Abend statt. Don Marco moderiert durch den Abend, der aus Livemusik, einem DJ und Lesungen besteht. Neben Brezel Göring (Stereo Total) werden Bird Control und Jesper Munk auftreten.

„Lost in Music“ – eine Feier der Popmusik

„Lost in Music“ ist ein Talkshow- und Livemusik-Format, dessen Konstante Don Marco (bürgerlich: Markus Naegele) als Moderator ist. An diesen Abenden kommen Autor:innen, Moderator:innen, Musiker:innen und Schauspieler:innen zusammen, die gemeinsam die Popmusik feiern.

Der Fokus liegt auf lokalen Künstler:innen

Die Serienreihe „Lost in Music“ wird von der TAZ veranstaltet und findet regelmäßig in verschiedenen Städten statt. Jedes Mal mit dem Fokus auf lokale Künstler:innen. Als „Grand Dame des Berliner Chansons bzw. des Chansons Kaputt, die funkelnde Punkprinzessin Kreuzbergs, die mit Glamour und anarchistischem Humor wie eine Flipperkugel an jeder musikalischen Erwartungshaltung abprallt“ ist auch Brezel Göring mit von der Partie, der nach dem Tod von Françoise Cactus weiter Musik machte. Gerade erst hat der 58-Jährige seine Deutschlandtour beendet. Dazu spielte er im Februar mit Lilith Stangenberg, Hanni Kruscha und Chang Wang im Westflügel, Leipzig, die Filmmusik von „Haltlos“.

Ein Ausschnitt ihres Auftritts

Zwei ROLLING-STONE-Mitarbeiter:innen sind dabei

Gleich zwei Mitarbeiter:innen des RollingStone sind dabei: Jenny Zylka und Martin Lippert. Während Martin Lippert als DJ auftritt, liest Jenny Zylka vor. Welche Texte sie vorlesen wird, ist eine Überraschung. Aber wer bis dahin schmökern mag, kann ihr entweder online nachlesen oder sich einen ihrer Romane, wie z.B. „Beat, Baby, Beat“ holen.

Martin Lippert alias „disco volante legt auf, was groovt“. In Genresprache heißt das: Soul, Disco, New Wave Synth-Pop und Italo Pop.

Wann und Wo?

Wo: In der TAZ Kantine. Friedrichstraße 21 10969 Berlin-Kreuzberg

Wann: Am Freitag, den 30. Mai. Einlass um 19 Uhr. Beginn um 20 Uhr

Es können hier jetzt schon Tickets bestellt werden. Ein Ticket kommt auf ca. 20 Euro, Platzreservierungen sind notwendig.