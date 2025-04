Black Sabbath: 10 Songs, die nur Hardcore-Fans kennen

Black Sabbath haben Songs wie „Iron Man“, „Paranoid“ und „War Pigs“. Alles Hits. Aber die Hardcore-Fans der Gruppe kennen mehr.

10. „Hand of Doom“

Black Sabbath haben mit ihrem Debütalbum von 1970 den Heavy Metal fast im Alleingang erfunden. Aber erst als sie später im selben Jahr Paranoid veröffentlichten, wurde die Band einem Massenpublikum bekannt.

Der Titelsong, „Iron Man“ und „War Pigs“ waren in diesem Jahr alle sehr beliebt. Aber das Album war von Anfang bis Ende ziemlich stark. Einer der Höhepunkte war das siebenminütige Epos „Hand of Doom“. Geezer Butler wurde zu diesem Lied inspiriert, nachdem er miterlebt hatte, wie Soldaten schwer drogenabhängig aus Vietnam zurückkehrten. Seit 1978 wurde es nicht mehr gespielt.

9. „The Thrill of It All“

1975 forderten Drogen, Alkohol, rechtliche Probleme, persönliche Konflikte und schlichte Erschöpfung ihren Tribut von der Gruppe. Sie hatten große Mühe, das sechsminütige „The Thrill of It All“ auf Band zu bekommen.

Als sie endlich eine Version hatten, mit der sie zufrieden waren, teilte ihnen ihr Tontechniker verlegen mit, dass eine Reihe von Pieptönen irgendwie auf der Masteraufnahme gelandet waren. Sie waren gezwungen, den gesamten Song von Grund auf neu aufzunehmen. Das könnte erklären, warum sie den Song nie auch nur ein einziges Mal bei einem Konzert gespielt haben.

8. „Hole in the Sky“

Kritiker empfingen Sabotage nach den brillanten ersten fünf Alben der Gruppe zunächst als Enttäuschung. Aber die Zeit war sehr freundlich zu der LP. „Der Sound war etwas härter als bei Sabbath Bloody Sabbath“, schrieb Tony Iommi in seinen Memoiren Iron Man. „Und mein Gitarrensound war auch härter. Das lag an all der Verärgerung, die wir über die Geschäfte mit Managements, Anwälten und Verfügungen empfanden.“

Die CD beginnt mit dem wütenden „Hole in the Sky“, das den Ton für den Rest der CD angibt. Es war ein regelmäßiger Höhepunkt auf der Sabotage-Tour. Aber seit 1976 haben sie den Song bei Konzerten nicht mehr gespielt.

7. „A National Acrobat“

Geezer Butler ist ein sehr ruhiger Typ. Aber der Bassist von Black Sabbath ist ein tiefgründiger Denker und arbeitete in den 1970er Jahren unermüdlich als Texter der Gruppe. Um die Zeit von Sabbath Bloody Sabbath im Jahr 1973 begann er, über die Geheimnisse des Lebens nachzudenken. Nämlich darüber, welche Kräfte entscheiden, welches Spermium genau in die Eizelle gelangt.

Diese interessante Frage wird in „A National Acrobat“ gestellt, in dem er mit der Stimme der allmächtigen Kraft schreibt, die menschliches Leben hervorbringt. „Nun, ich weiß, dass es für dich schwer ist, den Grund dafür zu kennen“, schrieb er. „Und ich weiß, dass du mehr verstehen wirst, wenn es Zeit ist zu sterben.“ Das Lied wurde seit 1974 nicht mehr gespielt. Und ist stimmlich so anspruchsvoll, dass es schwer vorstellbar ist, dass Ozzy wieder auf Tournee spielen wird.

6. „Snowblind“

Kokain war in den 1970er Jahren in der gesamten Rockwelt allgegenwärtig. Doch nicht viele Bands machten sich die Substanz so zu eigen wie Black Sabbath. Sie schnupften nicht nur wahnsinnige Mengen des Stoffes. Sondern wollten ihr viertes Album auch „Snowblind“ nennen, als Hommage an die Droge.

Das Label sträubte sich dagegen und sie nannten es schließlich „Vol. 4“. Aber „Snowblind“ eröffnet die zweite Seite. Der Song wird als warnendes Beispiel präsentiert („Die Sonne befreit mich nicht mehr.Ich spüre, wie die Schneeflocken mich einfrieren“). Aber eigentlich war es eine Hymne auf ihre Lieblingsdroge.

5. „Planet Caravan“

Die drei bekanntesten Songs im Black-Sabbath-Katalog sind „Paranoid“, „Iron Man“ und „War Pigs“. Sie sind auch drei der vier Songs, die auf der ersten Seite von Paranoid erscheinen. Was bedeutet, dass der arme „Planet Caravan“ oft von Fans übersprungen wird, die es kaum erwarten können, zu „Iron Man“ zu headbangen.

Wer geduldig genug war, das Album bis zum Ende durchlaufen zu lassen, entdeckte einen schönen, sanften Song (mit Klavier von Toningenieur Tom Allom), in dem Ozzys Gesang leicht verzerrt ist. Eine neue Generation von Metal-Fans entdeckte den Song, als Pantera ihn 1994 auf ihrer LP Far Beyond Driven coverte.

4. „Into the Void“

Black Sabbath beschlossen, auf ihrem dritten Album Master of Reality ein paar Dinge zu ändern, indem sie bei einer Handvoll Songs drei Halbtöne tiefer stimmten, um einen härteren Klang zu erzielen. Das Album-Finale „Into The Void“ war eines davon. Ozzy hatte ein wenig Mühe, da er den komplexen Text sehr schnell singen musste. „Rocket wuhptupittipuh, what the fuck“, erinnert sich Iommi an seine Worte. „Ich kann das nicht singen!“ Er hat es schließlich geschafft. Und seitdem bei Konzerten mehr als 300 Mal gemacht.

3. „Supernaut“

Bill Wards vom Jazz inspiriertes Schlagzeugspiel war ein wichtiger Teil des Erfolgsrezepts von Black Sabbath. „Supernaut“ von Vol. 4 war eines seiner besten Stücke. Und normalerweise der Moment im Konzert, in dem er sein Schlagzeugsolo spielt.

2. „The Writ“

Die vier Mitglieder von Black Sabbath waren um die Zeit von Sabotage so sehr von einem Rechtsstreit mit ihrem ehemaligen Manager in Anspruch genommen, dass sie das Album mit einem neunminütigen Stück namens „The Writ“ abschlossen. „Es war schwer, in dieser Situation kreativ zu sein. Es sei denn, wir schrieben einen Song darüber“, schrieb Iommi in Iron Man. „Was die Situation irgendwie erleichterte.“

Der Text macht deutlich, wie wütend sie damals waren. „All die Versprechen, die nie wahr wurden“, brüllt Osbourne. „Du wirst bekommen, was dir zusteht. Das ist wahr.“

1. „Symptom of the Universe“

„Symptom of the Universe„ wurde als der erste Progressive-Metal-Song bezeichnet“, schrieb Tony Iommi in Iron Man. „Und ich stimme dem zu.“ Der hochkomplexe und dynamische Song „Sabotage“ entstand aus einem Jam im Studio, den Iommi später mit Akustikgitarrenparts ergänzte.

Das fertige Produkt klingt tatsächlich wie ein Teil des Prog-Rock, der damals die Plattenläden füllte. Allerdings mit dem unverwechselbaren Sound von Sabbath. Die Gruppe hat ihn 2012 nach langer Abwesenheit wiederbelebt.