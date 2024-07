Nach fast einem halben Jahrhundert spielten Black Sabbath 2017 ihr letztes gemeinsames Konzert in der „Genting Arena“ in Birmingham. Ein letztes Mal durften Fans die legendäre Besetzung aus Ozzy Osbourne, Tommi Iommi, Geezer Butler, Tommy Clufetos und Adam Wakeman live erleben.

Damit sich allerdings nicht nur die anwesenden Konzertbesucher:innen gebührend von ihren Idolen verabschieden können, wurde die gesamte Performance in Form des Konzertfilms „The End“ festgehalten. Das Werk erschien bereits im November 2017 auf DVD und Blu-ray und wird nun als 4K UHD-Blu-ray am 13. September 2024 wiederveröffentlicht.

Ein Heavy-Metal-Kapitel geht zu Ende

Am selben Ort, wo sich Black Sabbath 1968 gründeten, verabschiedeten sie sich auch 49 Jahre später. Dazu spielten Ozzy Osbourne und Co. ein letztes Mal Klassiker wie „Iron Man“, „Paranoid“ und „War Pigs“ in einer ausverkauften Arena vor rund 16.000 Zuschauer:innen. Es gilt seither als legendärsten und wahrscheinlich auch emotionalsten Gig der Band. „The End“ hält diesen Moment fest und gibt zudem als Bonus-Feature Black Sabbaths letzte Studioaufnahmen in den Angelic Studios in Großbritannien wieder. Die Aufnahmen zeigt die Gruppe nur wenige Tage nach ihrer Abschiedsshow beim Spielen von Songs, die es nicht mehr auf die Setliste ihres letzten Konzertes schafften.

Hier die vollständige Trackliste:

Black Sabbath Fairies Wear Boots Medley: Under The Sun / Every Day Comes And Goes After Forever Into The Void Snowblind War Pigs Behind The Wall Of Sleep Medley: Bassically / N.I.B. Hand Of Doom Medley: Supernaut / Sabbath Bloody Sabbath / Megalomania Medley: Rat Salad / Drum Solo Iron Man Dirty Women Children Of The Grave Paranoid The Wizard (Live in den Angelic Studios) Wicked World (Live in den Angelic Studios) Sweet Leaf (Live Angelic Studios, United Kingdom 2017) Tomorrow’s Dream (Live in den Angelic Studios) Changes (Live in den Angelic Studios)

Black Sabbaths Einfluss

Black Sabbath gelten als Urväter von Genres wie Grunge und Heavy Metal. Ian Gillan findet die Band für die Musikindustrie sogar „wichtiger“ als seine eigene Band Deep Purple oder Led Zeppelin. Zwar seien alle drei Teil einer „unverwechselbaren“ Kultur gewesen, doch hätte es ohne Black Sabbath „weder Seattle (Grunge-Szene) noch Heavy Metal gegeben“, erklärte der 78-Jährige im Juli gegenüber „The Sun“. Besonders Tony Iommis Qualitäten als Leadgitarrist haben dazu beigetragen, dass sich Black Sabbath auf den ersten Platz von Gillans Rangliste befindet: „Was Tony in jenen frühen Tagen ablieferte, war einfach fantastisch. Es war so kraftvoll“.