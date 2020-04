TV-Tipp: Black Sabbath – „The End Of The End“ bei arte

Das wird Sie auch interessieren





Am 4. Februar 2017 stiegen Ozzy Osbourne, Tony Iommi und Geezer Butler noch einmal auf die Bühne in Birmingham, auf der für Black Sabbath einst alles begonnen hat.

Ein nostalgisches Finale einer Abschiedstour, die alle Musiker noch einmal in vollen Zügen genossen. Der Konzertfilm „The End OF The End“ zeigt dieses letzte Highlight in der Karriere Black Sabbaths.

Black Sabbath geben ihren Abschied

Immer wieder stehen auch die Fans der Band im Zentrum des Films, dazu erzählen die Musiker über die vielen Höhepunkte (und natürlich auch einige Tiefpunkte) ihrer fast 50 Jahre währenden Karriere. Natürlich gibt es auch zahlreiche Songs aus dem Werk Black Sabbaths zu hören.

Arte zeigt „The End Of The End“ am Freitag (24. April) um 21:45 in seiner Konzertfilmreihe. Vom 24. April bis 22. Juni 2020 ist der Film auch im Stream auf arte.tv zu sehen.