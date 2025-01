Bob Dylan: Karriereende in Tulsa?

Seit Sommer 1988 ist Bob Dylan auf Konzertreise. Fans und Medien sprechen daher schon seit den frühen Neunzigern von der „Never Ending Tour“. Auch wenn der Songwriter selbst das wohl anders sah.

„Übrigens, lassen Sie sich nicht vom Geschwätz über die Never Ending Tour verwirren“, schrieb er im Begleittext zu seinem Album „World Gone Wrong“ aus dem Jahr 1993. „Es gab eine Never Ending Tour, die aber 1991 mit dem Ausstieg des Gitarristen G.E. Smith endete. Die ist schon lange vorbei, aber seitdem gab es viele andere. The Money Never Runs Out Tour (Herbst 1991) Southern Sympathizer Tour (Anfang 1992) Why Do You Look At Me So Strangley Tour (Europa 1992) The One Sad Cry of Pity Tour (Australien & Westküste Amerikas 1992) Principles Of Action Tour (Mexiko — Südamerika 1992) Outburst Of Consciousness Tour (1992) Don’t Let Your Deal Go Down Tour (1993) & andere, zu viele, um sie alle mit ihrem eigenen Charakter und Design zu erwähnen. Um zu wissen, welche war, konsultieren Sie die Setlists.“

Als Dylan im November 2021 nach pandemiebedingter Pause auf die Bühnen zurückkehrte, startete er die nach seinem jüngsten Album benannte „Rough And Rowdy Ways“-Tour und gab sogar ihre Laufzeit an: von 2021 bis 2024 sollte sie gehen. Sie endete mit drei Konzerten in der Londoner Royal Albert Hall. Dort hatte Dylan 1966 auch die letzten Gastspiele vor seinem Motorradunfall und anschließenden Rückzug aufs Land gegeben. Nicht wenige Experten glaubten, dieses Mal könnte es ein Abschied für immer sein und der Songwriter werde sich mit 83 Jahren vom Tourleben verabschieden.

In der vergangenen Woche allerdings wurde ein neuer Konzerttermin auf Dylans Website verkündet. Am 25. wird Dylan mit seiner Band in Tulsa, Oklahoma zu Gast sein. Die Erleichterung in Fankreisen war groß. Doch da weitere Konzerttermine auf sich warten lassen, steigt auch die Nervosität. Und – Moment mal – ist Tulsa nicht die Stadt, in der sich das Bob Dylan Center befindet, dem der Songwriter seinen Nachlass zu Lebzeiten überreicht hat? Könnte es nicht sein, dass er sich an diesem Ort nun auch von seinem US-Publikum verabschiedet? Ist das nun wirklich sein letztes Konzert? Wie immer bei Dylan sind die Spekulationen neverending.