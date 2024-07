Ursprünglich hätte Willie Nelson 2024 auf seine „Outlaw Music Festival“-Tour gehen sollen, doch aus gesundheitlichen Gründen sagte er die ersten acht Konzerte ab. Wie es in einem Statement auf seiner offiziellen Facebook-Seite hieß, müsse der Sänger sich auf „ärztlich Anweisung“ hin ausruhen. Umso überraschender war sein Auftritt bei einem Picknick anlässlich des Unabhängigkeitstags Amerikas im Freedom Mortgage Pavilion in Camden, New Jersey. Ganze 21 Songs spielte Nelson für das Publikum, für dessen Erscheinen er sich vorab bedankte und erklärte: „Ich war eine Weile weg. Es ist gut, wieder da zu sein.“ Neben Willie Nelson traten auch Bob Dylan, Robert Plant und Alison Krauss, Maren Morris, Mavis Staples und Celisse bei dem Picknick auf.

Nelson zeigt sich geschwächt

Der 91-Jährige spielte gleich mehrere Klassiker wie „Mammas Don’t Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys“, „On the Road Again“, „You Were Always On My Mind“ und „Georgia On My Mind“. Außerdem durften sich die anwesenden Fans über ein Live-Debüt seiner Interpretation von Rodney Crowells „The Border“ freuen. Gleichzeitig habe man Nelson seine gesundheitliche Situation auf dem Konzert angemerkt, erklärt „Philadelphia Inquirer“: „Die Spuren der Atemwegserkrankung, an der Nelson litt, waren noch deutlich zu sehen. Er schien zeitweise kurzatmig zu sein, was verständlich ist für einen Nicht-Jahrhundertjährigen in einer Nacht mit 80 Grad [ca. 27 Grad Celsius] und hoher Luftfeuchtigkeit.“

Wie viele Konzerte Nelson von seiner derzeitigen Tour tatsächlich geben kann, steht somit noch in der Schwebe. Allerdings soll das „Outlaw Music Festival“ Ende Juli fortgesetzt werden und bis zum 20. September andauern.