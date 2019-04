Bob Dylan: „Rolling Thunder Revue“-Box-Set mit 14 CDs + Scorsese-Doku

Bei seinem Konzert in Wien unterbricht Bob Dylan seinen Jahrhundert-Song „Blowin' In The Wind“, um dem fotografierenden Teil des Publikums die Leviten zu lesen.

Es ist eine eindeutige Bitte an sein Publikum: „Bitte keine Foto- oder Videoaufnahmen während der Show!“ Bob Dylan hat schon seit einigen Jahren eine strikte Anti-Foto-Politik bei seinen Konzerten eingeführt. Dass sich daran trotzdem nicht alle halten werden, dürfte ihm selbst aber auch klar sein. Schließlich freut sich jeder, einen Schnappschuss mit einer lebenden Legende zu machen. Doch als am Dienstagabend (16. April) im Wiener Konzerthaus bei Dylans erster Zugabe die Zuschauer nach vorne eilten und sich in den Gängen postierten, um Fotos und Videos der Folk-Legende zu machen, platzte dem 78-Jährigen der Kragen. Bob Dylan unterbrach seinen Jahrhundert-Song „Blowin' In…