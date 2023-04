Bob Dylan: „Watching The River Flow“ kündigt „Shadow Kingdom“-Album und -Film an

Mit der Veröffentlichung des neu interpretierten Songs „Watching The River Flow“ wurde Bob Dylans Livemitschnitt „Shadow Kingdom“ für den 2. Juni erstmals als Audioalbum angekündigt.

Die Blues-Rock-Nummer erschien ursprünglich 1971 als Single. „’Shadow Kingdom‘ wurde ursprünglich als exklusives Streaming-Event im Juli 2021 ausgestrahlt und wird nun erstmals auf Vinyl, CD und auf Streaming-Plattformen erhältlich sein“, heißt es zu der ersten Neuveröffentlichung und dem Album. „’Shadow Kingdom‘ präsentiert Bob Dylan, der im 21. Jahrhundert neue Versionen von Songs aus seinem legendären Katalog zum Besten gibt“. Die Doppel-LP mit 13 neu performten Songs und einem Instrumental zum Schluss gehört zu Dylans gleichnamigen Konzert-Film. Dieser wird ab dem 6. Juni online abrufbar sein. Der Soundtrack kann schon vorbestellt werden.

Zwischen dem 2. Juni und 9. Juli tourt der 81-Jährige durch Europa, jedoch ohne Auftritt in Deutschland, dafür im schweizerischen Montreux.

Die komplette Tracklist von „Shadow Kingdom“:

When I Paint My Masterpiece

Most Likely You Go Your Way (And I’ll Go Mine)

Queen Jane Approximately

I’ll Be Your Baby Tonight

Just Like Tom Thumb’s Blues

Tombstone Blues

To Be Alone With You

What Was It You Wanted

Forever Young

Pledging My Time

The Wicked Messenger

Watching the River Flow

It’s All Over Now, Baby Blue

Sierra’s Theme