Bon Jovi: „Living On A Prayer“ knackt 1 Milliarde Aufrufe auf YouTube

Bon Jovis „Livin‘ On A Prayer“ hat auf YouTube inzwischen mehr als 1 Milliarde Aufrufe erzielt. Der Song gesellt sich zu anderen Videos im Milliarden-Club, wie etwa „November Rain“ und „Sweet Child O‘ Mine“ von Guns N‘ Roses, „Numb“ von Linkin Park, „Bohemian Rhapsody“ von Queen, „Like A Stone“ von Audioslave, „Californication“ von den Red Hot Chili Peppers und weiteren, wie „Loudwire“ berichtet. Das Musikvideo wurde 1986 im Grand Olympic Auditorium in Downtown Los Angeles, Kalifornien, gedreht. Regie führte Wayne Isham.

„Livin‘ On A Prayer“ ist die zweite Single aus Bon Jovis 1986er Album „Slippery When Wet“. Es wurde von Jon Bon Jovi, Richie Sambora und Desmond Child geschrieben. Als Bassist fungierte bei den Aufnahmen nicht das Bandmitglied Alec John Such, sondern Hugh McDonald, der die für das Lied typische Bass-Melodie einspielte.

Auch einfache Leute können alles schaffen

Der Track handelt von dem „Einfache Leute“-Pärchen namens Gina und Tommy. Sie sollen für die durchschnittlichen Einwohner von New Jersey der 1980er Jahre stehen und das Klischee der armen Arbeiter im Gegensatz zum gut verdienenden New Yorker darstellen. Dazu gibt es die Zeilen „Tommy used to work on the docks“ und „Gina works the diner all day“. Der Song will den Menschen Hoffnung spenden, dass sie alles überstehen werden: „We’re half way there, […] take my hand, we’ll make it I swear“.

Auf Twitter forderte die Band ihre Anhängerschaft (vermutlich zum Anlass der 1-Milliarden-Marke) heraus, besagte Single zu covern: „Wir wollen sehen, wie ihr Livin‘ On A Prayer covert! Verlinkt uns eure Interpretation mit dem Hashtag #BonJoviCover“

We want to see you cover Livin‘ On A Prayer! Tag us with your rendition using #BonJoviCover ❤️🗡 — Bon Jovi (@BonJovi) January 25, 2023

Jon Bon Jovi wird im März 2023 61 Jahre alt. Das aktuelle Album der Band aus dem Jahr 2020 heißt wie das Jahr: „2020“.