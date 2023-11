Richie Sambora hält Bon-Jovi-Comeback für möglich

Zehn Jahre ist es her, dass Richie Sambora Bon Jovi verlassen hat. Jetzt feiert die Band ihr 40. Jubiläum und der Gitarrist hat erklärt, dass er sich eine Wiedervereinigung vorstellen könnte – wenn es für alle Beteiligten passen würde.

In einem Gespräch mit „People“ deutete Sambora an, dass es bereits Überlegungen und Gespräche bezüglich seiner Rückkehr gegeben habe: „Es wird ein Dokumentarfilm über die Band gedreht und über Dinge, an denen ich beteiligt war. Die Leute wollen uns spielen sehen, das wird alle glücklich machen. Ich meine, im Grunde genommen ist das der Grund, warum man es an diesem Punkt macht“. 2013 war er während der laufenden „Because We Can“-Tour bei Bon Jovi ausgetreten.

Comeback in naher Zukunft?

Die Gründe für die Trennung wurden lange Zeit nie offiziell bekannt gegeben, bis sich Sambora 2020 zu seinem Rücktritt äußerte und erklärte, dass er seine Zeit für seine Tochter nutzen wollte, da sie ihn mehr brauchte. „Es war natürlich keine bei den Fans beliebte Entscheidung, aber ich hatte keine andere Wahl“, sagte er damals. Jetzt, drei Jahre später, scheint einem Comeback nicht mehr allzu viel im Wege zu stehen. „Also ja, es könnte definitiv passieren. Es ist nur die Frage, wann jeder bereit ist, es zu tun. Es wird ein großes, massives Unterfangen sein“, erklärt Richie Sambora. Details oder zeitliche Pläne konnte der Gitarrist bisher allerdings nicht bekannt geben. „ Es ist jedoch an der Zeit, es zu tun … es ist unser 40-jähriges Jubiläum, aber ich fühle mich jünger als je zuvor. Ich amüsiere mich prächtig“, fügte er hinzu.

„Wir haben schon geprobt“

In den vergangenen Jahren hatte Sambora schon einmal sein Interesse an einer Wiedervereinigung angedeutet. 2018 wurden Bon Jovi in die „Rock and Rock Hall of Fame“ aufgenommen und als Richie Sambora gemeinsam mit dem Rest der Band die Auszeichnung auf der Bühne entgegennahm, sagte er: „ Jeder passt wieder an seinen Platz … es fühlt sich toll an, alle zu sehen. Wir haben schon geprobt und es war wunderbar, es war nicht eigenartig“.

Jon Bon Jovi hat sich bisher noch nicht zu möglichen Comeback-Plänen geäußert.