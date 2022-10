Bono stattet seiner alten Schule einen Überraschungsbesuch ab

U2-Sänger Bono hat am Dienstag seiner alten Schule einen Besuch abgestattet. Vor rund 140 Schüler*innen hielt er einen Vortrag in der Bibliothek der Mount Temple Comprehensive School im Dubliner Stadtteil Clontarf. Dabei las er auch aus seinen Memoiren, die am 1. November unter dem Titel „Surrender. 40 Songs, One Story“ erscheinen sollen.

„Er war sehr nett und wirkte ziemlich bodenständig“, sagte eine Schülerin der Zeitung „Irish Independent“. „Er hatte keine große Entourage mit sich oder so, nur ein paar Leute, die anscheinend mit ihm arbeiteten. Er sprach eine Weile, und dann las er aus seinen neuen Memoiren vor.“

Laut der Schülerin ging schon am Morgen in der Schule ein Gerücht um, dass Bono kommen würde, offiziell angekündigt wurde der Besuch aber nicht. Bono besuchte nach dem Vortrag auch den Musikraum und sprach mit einigen Schüler*innen und Lehrer*innen. Der Besuch wurde von einer professionellen Filmcrew gefilmt, eventuell soll der Auftritt also Teil eines Dokumentarfilms sein, vielleicht zu Bonos Memoiren.

Nicht nur Bono besuchte die Schule, die etwa einer deutschen Gesamtschule entspricht. Auch die übrigen Bandmitglieder waren Mount-Temple-Schüler, und sogar die Band nahm hier ihren Anfang: Im Jahr 1976 antwortete der damals 16-jährige Bono auf einen Aushang am Schwarzen Brett. „Schlagzeuger sucht Musiker für Band“, lautete die spartanisch formulierte Annonce des damals 14-jährigen späteren U2-Drummers Larry Mullen Jr.