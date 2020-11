Brian Johnson zollt Axl Rose Respekt: „Fantastischer Job“

„If you reject me, I’ll take what I want“ heißt es in einem neuen AC/DC-Song. Angus Young über die Bedeutung des Texts.

Am 13. November erscheint mit „Power Up“ das neue Album von AC/DC (die Rezension des Albums lesen Sie HIER), und mit „Shot In the Dark“ und „Realize“ gibt es auch schon zwei Vorab-Singles. Viele Hörer werfen der Band für Songs wie „You Shook Me All Night Long“, „Big Balls“ oder „Let Me Put My Love Into You“ gehörige Sexismus vor. Nun hat Angus Young auch zu einem Lied der neuen Platte Stellung bezogen. Ein Interviewer spricht ihn auf „Doppeldeutigkeiten“ an, die man „böswillig als Vergewaltigungsfantasien“ deuten könne: „If you reject me, I’ll take what I want“, die Stelle stammt aus…