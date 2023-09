Brian May: Die Versteigerung von Freddie Mercurys Besitztümern ist „zu traurig“

Brian May sagt, dass er die laufende Auktion von Freddie Mercurys persönlichen Besitztümern nicht verfolgen wird. Für ihn und die engsten Freunde und Familie des verstorbenen Queen-Sängers, sei es „zu traurig“ zu beobachten.

Dies teilte May über einen Instagram-Post mit, begleitet von einem Bild, auf dem Mercury auf einer seiner Gitarren spielt. „Es ist unvermeidlich, an diesen seltsamen Tagen so viel an Freddie zu denken“, heißt es in der Caption. „Ich bin mir sicher, dass es mir nicht so wichtig erschien, Freddies Finger über meine selbstgemachte Gitarre tanzen zu sehen, als dieses Foto gemacht wurde. Jetzt ruft es Wellen von Zuneigung und guten Erinnerungen auf. Er wird so sehr vermisst.“

Der Gitarrist fügt hinzu: „Morgen, während ich leidenschaftlich mit walisischen Bauern über Kühe und Dachse und Rindertuberkulose sprechen werde, werden Freddies intimsten persönlichen Habseligkeiten und Schriften, die Teil von dem waren, was wir über so viele Jahre teilten, unter den Hammer gehen, zum höchsten Bieter gehen und auf ewig verschwinden. Ich kann nicht hinsehen. Für uns, seine engsten Freunde und Familie, ist es zu traurig.“

Insgesamt werden etwas unter 1500 Objekte aus Mercurys persönlichen Besitz versteigert. Darunter sind auch sein Piano, mehrere Bühnenoutfits und frühe handschriftliche Entwürfe der Lyrics für „Killer Queen“, „Bohemian Rhapsody“, „Somebody To Love“ und „We Are The Champions“.