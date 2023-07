Nick Cave & The Bad Seeds: Neues Album steht kurz vor der Fertigstellung

Nick Cave hat verlauten lassen, dass er gerade in der Fertigstellung eines Albums mit seiner Band The Bad Seeds steckt. Dies gab der Australier auf seiner „The Red Hand Files“-Seite bekannt. Was er auf dem neuen Werk vor hat, wollte Cave noch nicht verraten. Jedoch soll das bisher noch namenlose Album „anders“ klingen.

Auf „The Red Hand Files“ steht Nick Cave regelmäßig seinen Fans Rede und Antwort. In einem neuen Eintrag gab er zu verstehen, dass er für eine Weile keine Fan-Fragen beantworten werde, um das neue Album fertigzustellen. Bereits seit Anfang des Jahres sei er mit den Arbeiten am Nachfolger für das 2019 veröffentlichte und von der ROLLING-STONE-Redaktion hochgelobte GHOSTEEN beschäftigt. „Mein Plan für dieses Jahr ist, ein Album mit The Bad Seeds rauszubringen. Das sind gute und schlechte Nachrichten. Die gute Nachricht ist: Wer wünscht sich nicht eine Platte von The Bad Seeds? Die schlechte ist, dass ich das verdammte Ding noch schreiben muss“, äußerte sich der 65-Jährige in dem Beitrag.

Obwohl der Singer-Songwriter vorab einige Ideen für Lyrics teilte, können sich seine Fans womöglich auf einige Überraschungen gefasst machen. Denn laut Cave habe sich das neue Album ständig verändert und neue Wege eingeschlagen. Schon gegenüber dem Musikmagazin „NME“ gab er an, dass die neuen Projekte mit The Bad Seeds andere Wege beschreiten werden: „Ein Bad-Seeds-Album der alten Schule können wir nicht mehr machen, bei dem einfach eine Rockband spielt. […] Die neue Platte wird absolut nicht nach Ambient klingen, aber ich sehe nicht, dass wir einfach zum Rock’n’Roll zurückkehren. Ich weiß einfach nicht mehr, wie ich das machen soll.“

Wann genau das neue Album von Nick Cave & The Bad Seeds erscheint und wie es heißen wird, ist bisher nicht bekannt. Um die Zeit bis zum Release zu überbrücken, können Fans stattdessen einen Blick in die Nick-Cave-Doku „This Much I Know To Be True“ werfen, die auf dem Streaming-Service MUBI verfügbar ist.