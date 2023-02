Brian May fragt: Haben Queen den Thrash Metal erfunden?

Haben Queen mit dem Song „Stone Cold Crazy“ den Weg für Thrash Metal geebnet? Diese Frage hat sich Brian May gestellt – und er sagte, dass er und seine Band den Titel nicht wirklich ernst genommen haben.

May beschrieb den Song in einem Interview mit „Guitar World“ als „nur ein bisschen Spaß“. Das sei auch der Grund, warum der Titel erst 1974 auf dem dritten Studioalbum „Sheer Heart Attack“ erschien, obwohl er wesentlich älter ist. „Es war einer der ersten Songs, die wir jemals zusammen gespielt haben“, sagte der Gitarrist dem Magazin. „Dass er erst auf unserer dritten Platte erschien, ist ziemlich ungewöhnlich, nicht wahr? Ich glaube, wir haben ,Stone Cold Crazy‘ bei unseren allerersten Auftritten gespielt.“

Die ursprüngliche Version habe jedoch ganz anders geklungen und sei langsamer gewesen. May mochte allerdings die Lyrics und dachte sich, die Musik solle genauso „frenetisch“ sein wie der Text. „Also habe ich dieses Riff eingebaut, von dem die Leute sagen, es sei die Geburtsstunde des Thrash Metal! Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber es war zu der Zeit ungewöhnlich, in diesem Tempo zu spielen.“

„Stone Cold Crazy“ sei besonders, weil das Lied die Live-Atmosphäre im Studio einfange, so May. „Ich würde sagen, da haben wir angefangen, das Studio zu meistern. Wenn man so etwas erst einmal im Griff hat, kann man sich selbst vormachen, dass es live ist. Es klingt also nicht kalkuliert – es klingt echt und spontan. Und wir haben es eingefangen. Ich glaube, das ist alles in einem Take aufgenommen.“

Wegen des schnellen Temops und der starken Verzerrung wird der Titel oftmals als ein Vorläufer des Speed Metal gehandelt. Das Musikmagazin „Q“ bezeichnete ihn als „Thrash Metal, bevor der Begriff erfunden wurde“. Im Jahr 1990 coverten Metallica den Song. Hier ihre härtere Version im Vergleich: