Brian Mays klare Antwort auf die Frage, ob es je neue Queen-Alben geben wird

Brian May 2020 live in Auckland, New Zealand. (Photo by Dave Simpson/WireImage)

Der Gitarrist und Mitgründer der britischen Rockband Queen erteilte alle Hoffnungen, dass die Band neue Alben aufnehmen würde, eine Absage. Brian May sagte, dass es ohne Freddie Mercury nicht weitergehen könne. Der im November 1991 an Aids verstorbene Mercury bilde die noch immer präsente Kraftquelle der Band, wie May zu „Total Guitar“ sagte.

Seit 2012 begleitet der Sänger Adam Lambert Queen auf Tour, dabei spielen sie jedoch nur alte Lieder, das Projekt firmiert unter „Queen + Adam Lambert“. So waren sie zuletzt im Juni 2022 auch in Berlin. Es gab durchaus Überlegungen, neues Material mit Lambert aufzunehmen – May zufolge wurde die Idee jedoch wieder verworfen. Zusammen veröffentlichten sie 2020 ein Live-Album.

1995 erschien posthum „Made in Heaven“, das letzte Album mit Freddie Mercurys Gesang. Brian May und Schlagzeuger Roger Taylor veröffentlichten 2008 mit Free-Sänger Paul Rodgers „The Cosmos Rocks“.