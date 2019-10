Das wird Sie auch interessieren





Müssen wir bald auf tägliche Postings von Brian May verzichten? Der Queen-Gitarrist hat auf Instagram einen dringenden Hilferuf veröffentlicht: Er kommt mit seinem neuen Handy nicht auf die Plattform.

„HELP !!! @instagram !!! Are you there ? I have big trouble on my Instagram account. My new phone can not access my account – and IG no longer recognises my password. I’ve just spent 2 hours going round and round in circles on the support pages (with an Apple expert !) getting nowhere. Is there any chance of talking to a Human Being at Instagram ? Please ? 💥💥💥💥 Obviously I first tried to change my password. But it refuses to send me a new link either by email or by phone. What is more worrying is that I get a message back which is in Russian. Luckily I can still post on my spare phone which at the moment is still running my account. But I would guess that if this phone exits IG, I won’t be able to get back in.“

Der Star-Musiker hat dieselben Schritte unternommen, wie wir Normalbürger das tun würden, wenn Instagram ein Passwort auf dem neuen Mobiltelefon nicht erkennt. Stundenlang auf Support-Seiten surfen, sich von „Experten“ helfen lassen usw. May sagt, er will unbedingt mit einem „menschlichen Wesen“ sprechen: „bitte?“.

Besorgniserregend ist sein Hinweis, dass er ja eine Instagram-Nachricht zurückerhielt – allerdings auf Russisch. Hat jemand seinen Account gekapert? Seine Follower wissen leider auch nicht so richtig weiter: Passwort zurücksetzen, neu runterladen etc. sind die Tipps. Also klassische erste Schritte, die leider meistens auch nicht weiterhelfen.

Brian May zählt zu den aktivsten Instagram-Nutzern unter den Musikern, im Schnitt postet er jeden zweiten Tag etwas. Zuletzt unter anderem den Hinweis darauf, dass Freddie Mercury bei den „Simpsons“ vorkommt, was sich bislang jedoch als Ente erwies.

