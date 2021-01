Brian May kreiert Dachs-Parfüm für einen guten Zweck

Queen-Gitarrist Brian May hat eine Schwäche für Dachse – und ihm liegt der Schutz von Wildtieren am Herzen. Das zeigt die Zusammenarbeit mit Sergio Momo, dem Gründer und kreativen Kopf der italienischen Luxusmarke Xerjoff, der gemeinsam mit dem Musiker den Duft „Save Me“ auf den Markt gebracht hat.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Brian Harold May (@brianmayforreal)

Brian May: Darum ein Dachs-Parfüm

Mit dem edlen Parfüm sollen Spenden für den Wildtierschutz gesammelt werden. Der Name ist passend – und bezieht sich zugleich auf den 1980 erschienenen Queen-Song „Save Me“. Brian May engagiert sich schon seit Längerem für Wildtiere. Er hat im Zuge dessen die Stiftung „Save Me“ mitgegründet, um auch das Töten von Dachsen in Großbritannien zu unterbinden. Bei der Kreation ließ sich May deshalb von dem Raubtier inspirieren. Außerdem wird der Duft von einer Sandelholznote unterstrichen.

Empfehlung der Redaktion Brian May ist nach Herzinfarkt und Magenexplosion dankbar am Leben zu sein

Wie ein Instagram-Post zeigt, haben May und Xerjoff die Parfümfläschen persönlich signiert. 50 Milliliter des Parfüms kosten 410 Euro, eine kleinere Version ist für 197 Euro erhältlich.