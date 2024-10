Brian May über „Upgrades“ kommender Queen-Alben

Brian May hat Auskunft über seine Arbeit am Reissue des Queen-Debütalbums „Queen I“ gegeben, und mit welchen Reissues auch in Zukunft zu rechnen sei.

Der Queen-Gitarrist befindet sich derzeit in der Promoschlaufe zur Neuauflage des Erstlings von 1973.

Queen hatten zuvor eine Deluxe-Edition ihres Debütalbums „Queen I“ von 1973 angekündigt. Das Werk wurde neu abgemischt, neu gemastert – und erscheint erweitert in einer 6CD+1LP-Box. Im Handel schon ab dem 25. Oktober 2024.

Queen-Gitarrist Brian May und Drummer Roger Taylor sind, wie in der Pressemitteilung zu lesen, noch immer mächtig stolz auf den Erstling: „Queen I ist das Debütalbum, von dem wir immer geträumt haben.“

Im Gespräch mit „Mojo“ sprach der 77-Jährige nun nicht nur über die Rolle des abwesenden Bandmitglieds John Deacon, sondern auch über mögliche Neuabmischungen anderer Werke. „Queen I“ wurde nämlich derart bearbeitet, gerade im Sound von Drums und Freddie Mercurys Stimme, dass Fehler ausgebügelt wurden. Wer also Purist ist und die Platte so hören will, wie sie 1973 erschien, ist bei der Neuversion wohl an der falschen Adresse.

„Ich denke auf jeden Fall, dass ‚Queen II‘ diese Behandlung verdient hat“, so May. „Die Platte ist sehr vielschichtig, und es gab nicht wirklich die Technologie, um das hörbar zu machen. Ich denke aber, dass wir dort aufhören werden. Bei ‚Sheer Heart Attack‘ hatten wir alles unter unserer Kontrolle.“

Soll heißen: Eine weitere Platte könnte bald so klingen, wie man es nie erahnt hätte. Der Rest eds Backkatalogs wird in Ruhe gelassen.

Erstmals erhält ein Queen-Album einen neuen Stereo-Mix

In die neue Titelliste wurden alternative Aufnahmen, Demos und Live-Songs hinzugefügt, um die vollständigste Version dieses wichtigen Werks zu erstellen. Erstmals erhält ein Queen-Album außerdem einen neuen Stereo-Mix.

Auf dem Reissue von „Queen I“ sind 63 Songs mit 43 neuen Abmischungen enthalten. Darunter das Album in seiner ursprünglichen Titel-Reihenfolge, sowie Demos und Live-Tracks vom ersten Konzert, in London im August 1970. „Mad the Swine“ hat es auch wieder auf die Platte geschafft. Ein 108-seitiges Buch mit Texten und Memorabilia ist ebenfalls im Set.

„Queen I bietet eine Premiere“

May zuversichtlich: „Alle Performances sind genauso, wie sie ursprünglich 1973 erschienen sind, aber jedes Instrument wurde überarbeitet, um die ‚Live‘-Umgebungsklänge zu erzeugen, die wir ursprünglich gerne verwendet hätten. Das Ergebnis ist ‚Queen‘, wie es mit dem heutigen Wissen und der heutigen Technologie geklungen hätte – eine Premiere.“