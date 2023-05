ESC 2023: Roger Taylor von Queen performt live mit Sam Ryder – Video hier ansehen

Queen-Gründungsmitglied Roger Taylor ist am Samstag, 13. Mai, beim ESC 2023 als Gaststar für das Pausenprogramm aufgetreten: Der Schlagzeuger hat den britischen Singer-Songwriter Sam Ryder bei dessen Auftritt begleitet. Der 33-jährige Brite hatte im vergangenen Jahr mit seinem ESC-Song „Space Man“ Großbritannien vertreten und den zweiten Platz erreicht. Somit ist ihm zu verdanken, dass der ESC in diesem Jahr in den UK stattgefunden hat – die letztjährigen ukrainische Sieger, Kalush Orchestra, konnten den Wettbewerb aufgrund des russischen Angriffskriegs nicht in der Ukraine ausrichten.

Roger Taylor sagte noch im vergangenen Jahr in einem Interview über die Zukunft von Queen und seine Solokarriere: „Ich bewege mich jetzt auf das Ende meiner Karriere zu – aber ich arbeite immer noch, und ich liebe es, ich genieße es wirklich.“ Das „Ende der Karriere“ sah man ihm beim ESC nicht an.

