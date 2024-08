Bronski Beat: „Why?“ erscheint im neuen Gewand und Neil-Tennant-Gesangseinlage

Am 7. August 2024 hat London Records mit „Why? [Superchumbo Mix ft. Neil Tennant]“ den dritten Remix aus der bevorstehenden Neuauflage des Debütalbums „The Age Of Consent“ von Bronski Beat herausgebracht. Diese Veröffentlichung kommt zum 40-jährigen Jubiläum des Albums.

Ein Klassiker kehrt zurück: Superchumbo und Neil Tennant im Remix

Ursprünglich im September 1984 erschienen, erreichte „Why?“ weltweit die Top 10 der Charts und wurde zu einer Hymne gegen die Diskriminierung von Homosexuellen. Der neue Remix ist von Tom Stephan, besser bekannt als Superchumbo. „Es ist eine große Ehre, an diesem ikonischen Song mit zwei Legenden zu arbeiten, die für mich als junger, schwuler Mann in einer Kleinstadt Lebensretter waren“, äußerte sich Superchumbo.

Zudem ergänzt Neil Tennant, Mitglied der Pet Shop Boys, die Vocals von Jimmy Somerville im neuen Remix. „Mein Ziel war es, einen Remix zu schaffen, der sich gut in zeitgenössische Klänge einfügt und gleichzeitig die ursprüngliche Intensität und Energie bewahrt. Nachdem ich einen Dokumentarfilm über die Pet Shop Boys gesehen hatte, in dem Neil Tennant seine Texte vortrug, war ich tief berührt und stellte mir vor, wie Neil diese Lyrics spricht“, so Stephan über den kreativen Prozess hinter dem Remix.

Hier „Why?“ in der neuen Version hören:

Jimmy Somerville begeistert über neuen Remix

Jimmy Somerville, Sänger der Bronski Beats, äußert sich ebenfalls begeistert: „Ich kenne Tom schon seit einigen Jahren und als ich ihn fragte, ob er einen Remix von ‚Why?‘ machen möchte, sagte er sofort zu. Der Song ist Teil seiner Geschichte. Es bewegt mich, dass unsere gemeinsamen Erfahrungen auch nach 40 Jahren immer noch relevant sind. Die Diskriminierung und Gewalt gegen LGBTQ+-Menschen besteht nach wie vor.“

Die Band Bronski Beat wurde 1983 gegründet und erlangte mit ihrer Debütsingle „Smalltown Boy“ weltweite Bekanntheit. Ihre Musik thematisiert oft politische Kommentare zu homosexuellen Themen. Die Gruppe bestand neben Somerville aus den bereits verstorbenen Mitgliedern Steve Bronski und Larry Steinbachek.

Alle Bandmitglieder waren offen schwul und sprachen sich in ihren Texten gegen die Diskriminierung von Homosexuellen aus. Das Debütalbum „The Age Of Consent“ wird am 18. Oktober 2024 in verschiedenen Formaten neu aufgelegt.