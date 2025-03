Bruce Dickinson veröffentlicht Comic – gedruckt mit Grab-Erde

Letztes Jahr warf Bruce Dickinson das Soloalbum „The Mandrake Project“ in die Welt. Dazu gab es gleich vier Ausgaben einer gleichnamigen Comicserie, die insgesamt auf 12 Teile anwachsen soll.

Neben einer Tour zum Projekt, die am 22. August in Anaheim, Kalifornien, startet, erscheinen die ersten Graphic Novels nun am 05. August gesammelt in einer Special Edition. Sie wird gedruckt mit Tinte, die zum Teil aus der Erde des Grabs von William Blake stammt.

„The Mandrake Project: Year One“ kostet 299 Dollar, enthält aber zahlreiche Extras. Es gibt auch zwei weitere, kostengünstigere Varianten. In einer Pressemitteilung dazu heißt es: „Die übergroßen, 184-seitigen Deluxe-Editionen (…) enthalten Interviews und Essays, die den Weg von Dickinson und dem Kreativteam nachzeichnen, um das Album, die Tournee und die Comicserie zum Leben zu erwecken.“

Bruce Dickinson und seine Verehrung für William Blake

Das Buch enthält eine Einführung von „Sons of Anarchy“-Schöpfer Kurt Sutter und ist in einem exquisiten Schuber mit einem rotierenden, geprägten Alraunen-Zifferblatt untergebracht. Dazu ist es mit einem Siegelband und Goldpapiereinfassung gebunden.

Der Schuber beinhaltet außerdem vier exklusive Foliensammlerkarten und das gegossene Metallmedaillon des Mandrake-Projekts. Das ist in den Comics und Musikvideos zu sehen. „Dieses Buch ist ein Muss für alle Liebhaber von Iron Maiden, Bruce Dickinson und übernatürlichen Geschichten!“

Und warum nun William Blake? Der geniale englische Poet (1757-1827) inspirierte Dickinson unmittelbar zu seinem „Mandrake Project“. Die düstere Erzählhaltung der Songs und der Bilder in den Comics geht direkt auf den Naturmystiker zurück.

Im Mai 2024 wurde zudem bekannt, dass Dickinson die Rolle eines Patrons für den William Blake Cottage Trust übernahm, der Blakes einzig erhaltenes Wohnhaus besitzt und pflegt.

Der Sänger von Iron Maiden dazu: „Trotz seines Einflusses auf die Welt gibt es kein Zentrum für Blake, nirgendwo können die Menschen sehen, wo er tatsächlich gelebt und während eines wichtigen Teils seines Lebens gearbeitet hat. I want to change this.“

Ein Teil der Erlöse von „The Mandrake Project: Year One“ und wohl auch der Tour kommen also auch dem Andenken an William Blake zugute.