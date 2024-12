Die 20 besten Metal-Alben des Jahres 2024

Aggression kann heilsam sein – das ist eine Tatsache, die Fans von Metal, Hardcore-Punk und extremer Musik nur allzu gut kennen. Egal, worüber Sie sich im vergangenen Jahr Sorgen gemacht haben, es gab jede Menge großartige ohrenbetäubende Musik, die als Ihr Schmelztiegel diente, eine kunstvolle Wut mit der Kraft, Ihre Qual in etwas Größeres, etwas Besseres zu verwandeln. Diese heilende Wut befeuerte Kerry Kings Post-Slayer-Meisterwerk „From Hell I Rise“, Sumacs Avantgarde „The Healer“ und Knocked Looses „You Won’t Go Before You’re Supposed To“. Und sie pulsierte durch großartige Platten von High on Fire, Blood Incantation, Unholy Altar, Chat Pile und Huntsmen. Hier ist also eine „Crown of Horns“, um einen Songtitel von Judas Priest zu verwenden, für die 20 besten und lautesten Alben des Jahres 2024.

20 Body Count, „Merciless“ Das achte Album von Body Count, produziert von Will Putney (Fit for an Autopsy), enthält Gastauftritte von Metal-Koryphäen wie Corpsegrinder, Max Cavalera und Howard Jones – aber die Hauptattraktion ist wie immer der Rapper Ice-T, der im Alter von 66 Jahren immer noch mit der gleichen unerschütterlichen Haltung und dem gleichen fröhlich verdrehten Sinn für Humor Reime spuckt, die er seit mehr als vier Jahrzehnten ins Spiel bringt. Knallharte Tracks wie „The Purge“, „Psychopath“ und „Drug Lords“ erzählen cartoonhaft reißerische Geschichten, aber das emotionale Herzstück von Merciless ist die atemberaubende Neuinterpretation von Pink Floyds „Comfortably Numb“ durch die Band, in der Ice einen kalten Blick auf den aktuellen Zustand der Menschheit wirft, während Gastgitarrist David Gilmour jammert, als hinge unsere Zukunft von jeder Saitenbiegung ab. – Dan Epstein

19 Tzompantli, „Beating the Drums of Ancestral Force“ Mit dem kreischenden Mexica Todespfiff im Eröffnungs-Kriegsschrei „Tetzahuitl“ hebt sich Tzompantlis Beating the Drums of Ancestral Force sofort von der Death-Metal-Meute ab. Das in Kalifornien ansässige indigene Death-Doom-Projekt besteht aus zehn Musikern unter der Leitung von Brian „Bigg o))))“ Ortiz geleitet. Er spielt auch bei den Hardcore-Schwergewichten Xibalba, aber Tzompantli ist viel persönlicher. Inspiriert von Ortiz‘ indigener Herkunft sind viele der Texte auf dem Album in brüllendem Nahuatl verfasst, und traditionelle Instrumente verstärken die sonst höhlenartige Düsternis der Death-Doom-Kompositionen durch monströse Knaller wie „Chichimecatl“. Ansonsten, halten sich Ortiz und Co. eng an die grausame Blaupause, die von Künstlern wie Evoken oder Coffins vorgegeben wurde, mit mörderisch langsamen, perkussionslastigen Salven, die die Tiefen von Death Metal und Funeral Doom überbrücken. Dunkel, brutal und unheilvoll definiert Beating the Drums of Ancestral Force den amerikanischen Folk Metal mit maximaler Brutalität neu. – Kim Kelly

18 Battlesnake, „The Rise and Demise of the Motorsteeple“ Die australischen Headbanger Battlesnake lassen den Fantasy-Metal auf The Rise and Demise of the Motorsteeple, einem kurzen, aber schlagkräftigen Album mit acht Songs voller Kettensägengitarren, brontosaurushafter Schlagzeugbeats und überdimensionaler Vocals, Sänger Sam Frank wechselt zwischen Rob-Halford-Kreischen und Alice-Cooper-Knurren in Titeln wie „Alpha & Omega“ und „I Speak Tongues“, während er Texte singt, die Manowars Eric Adams realitätsbezogen erscheinen lassen würden. „Hört den Motor heulen und brüllen/Füttert die Flamme am Kreuz!“, brüllt Frank im Titeltrack, einem apokalyptischen Road-Song, der das Motorradthema des Albums auf den Punkt bringt. Der Highway to Hell hat gerade seinen neuen Soundtrack gefunden. – Joseph Hudak

17 Darkthrone, „It Beckons Us All“ Darkthrone wird für immer als die Band in Erinnerung bleiben, die den norwegischen Black Metal in Richtung eines trostlosen und unerbittlichen Minimalismus auf Klassikern der frühen Neunziger wie A Blaze in the Northern Sky und Transilvanian Hunger lenkte. Mehr als ein Dutzend Alben und mehrere klangliche Wendungen später agiert das Duo nun völlig außerhalb des Subgenres oder der Szene. Auf „It Beckons Us All“ setzen sie erneut alles auf kunstvoll gestaltete Riffs, die die gezackte Kante des Black Metal mit dem primitiven Tuckern des Doom und anderen ursprünglichen Stilen verbinden und ihre methodischen Kreationen in herrlich dumpfen Retro-Klängen wiedergeben. Songs wie „Black Dawn Affiliation“, bei dem der charakteristische krächzende Gesang von Gitarrist Nocturno Culto dem theatralischen Säuseln von Schlagzeuger Fenriz weicht, oder das meisterhaft getaktete, siebeneinhalbminütige „The Bird People of Nordland“ wirken immersiv und uralt, wie muffige Ausdünstungen aus einer längst versiegelten Heavy-Metal-Zeitkapsel. – Hank Shteamer

16 Gouge Away, „Deep Sage“ Einer der stärksten Momente musikalischer Katharsis des Jahres kam mit „The Sharpening“, einem bissigen Ausreißer aus dem dritten Album von Gouge Away, einer Band aus Florida, die eingängigen, atmosphärischen Rock mit einer Fülle purer, brodelnder Aggression verbindet. „Was ist besser als ein nagelneuer Bleistift?“, fragt Sängerin Christina Michelle mit gedämpftem Murmeln. Sie beschreibt, wie das Schreibgerät angespitzt und benutzt wird, um ihr wiederholt in die Brust zu stechen, und singt dann: ‚Man würde erwarten, dass ich das Chaos beseitige‘, wobei ihre Stimme zu einem furchterregenden Schrei ansteigt, während die Band in eine Flut turbulenten Hardcore explodiert. Passend zu ihrem Namensgeber, einem Song einer Band, die für ihren dynamischen Kontrast bekannt ist, setzt die Band diese Dualität von Schwer und Leicht in Deep Sage auf brillante Weise ein, baut Spannung auf, bevor sie in ihren nächsten fesselnden Ausbruch übergeht. – H.S.

15 Whores., „War“ In diesem Song haut das in Atlanta ansässige Trio in die Saiten, wettert gegen die Hasser und legt das bisher straffste, härteste und überzeugendste Album vor. Aufbauend auf dem weniger matschigen, dafür umso wütenderen Schwung von Gold aus dem Jahr 2016, sprüht Sänger und Gitarrist Christian Lembach seinen Feinden, einschließlich demjenigen, der ihn vielleicht im Spiegel anstarrt, Lärm und Gift entgegen – „This/Is how it ends/Broke my life apart/Because I couldn‘t bend“, jault er in „Sicko“ – während Bassist Casey Maxwell und der neue Schlagzeuger Douglas Barrett alles im Griff haben. Songs wie „Malinches“, „Every Day Is Leg Day“ und das Post-Hardcore-Stück „Hieronymus Bosch Was Right“ enthalten genug Headbanging, um eine Legion von Chiropraktikern im Geschäft zu halten, und wenn diese unheilige Dreifaltigkeit in einen Groove verfällt und dann in „Quitter‘s Fight Song“ voll auf Metal umschaltet, dann viel Glück, dass du dein Haus nicht verwüstest. (Das Video zu diesem Track, in dem die Musik der Band Mitglieder von Red Fang, Gaytheist, Naselrod und Help dazu inspiriert, sich gegenseitig zu verprügeln, fühlt sich fast so an, als könnte es auch als Naturdokumentation dienen.) – David Fear

14 Unholy Altar, „Veil of Death! Shroud of Nite“ Unholy Altar kamen erst vor drei Jahren aus dem Untergrund von Philadelphia gekrochen, aber ihr Debütalbum in voller Länge ist bereits eines der köstlichsten bösartigen Dinge, die in jüngster Zeit aus Hostile City hervorgegangen sind. Veil of Death! Shroud of Nite ist eine unverhohlene Reminiszenz an die frühen Tage des Black Metal, als Satan König war, der Punk-Einfluss offensichtlich war und die Produktion erst im Nachhinein erfolgte. Das mit Leichen bemalte Quintett hat die raue, blutige Ästhetik von Ketten und schwarzem Leder mit großer Wirkung aufgegriffen und sich bemüht, einen originalgetreuen Old-School-Sound ohne jeglichen reaktionären Ballast zu schaffen. Grandios düstere Songs wie „Infernal Flesh“ mit seiner beißenden Atmosphäre und seinem melodischen Unterton zeigen ein brillantes Gespür dafür, was das Genre so großartig macht. – K.K.

13 Knocked Loose, „You Won‘t Go Before You‘re Supposed To“ Straff, brutal und fachmännisch produziert von Drew Fulk (Lil Wayne, Disturbed), bietet You Won‘t Go Before You‘re Supposed To sowohl die Katharsis in einer schwierigen Zeit als auch die Einladung zum Gegenschlag. Vom rachedurchtränkten „Suffocate“ (mit Poppy) bis hin zum Klassenkampf-Prahlertum von „Slaughterhouse 2“ ist das neueste Album von Knocked Loose nicht nur eines der besten Metal-Alben des Jahres, sondern auch ihrer Karriere. Noch nicht überzeugt? Dann sehen Sie sich einfach den Auftritt der Hardcore-Band Knocked Loose aus Kentucky im November bei Jimmy Kimmel Live! an, bei dem Leadsänger Bryan Garris wie ein Schwein quiekte und Gastsängerin Poppy im Regen kreischte, während das Studiopublikum im Graben abging. – Brenna Ehrlich

12 Sumac, „The Healer“ Manche Bands begnügen sich damit, einfach Metal zu spielen; andere, wie die überzeugten Avantgardisten von Khanate, scheinen darauf aus zu sein, ihn auseinanderzunehmen, um zu sehen, was sie aus seinen verstreuten und zerstückelten Teilen wieder zusammensetzen können. Nur wenige Acts sind in diesem grausigen Geschäft versierter als Sumac, die sich in ihrer zehnjährigen Geschichte zunehmend der Abstraktion und Improvisation verschrieben haben. Auf ihrem neuesten Album präsentieren die Underground-Veteranen – darunter Aaron Turner von Isis und Old Man Gloom und Brian Cook von Botch und Russian Circles sowie Powerhouse-Schlagzeuger Nick Yacyshyn – ihre bisher bedrohlichsten Klanglandschaften, in denen schwebende Rückkopplungen und Wellen von ausgedehntem Anti-Rock erschütternd brutalen oder schrill gezackten Riffs weichen. The Healer ist beispielhafter Art Metal – ein Monolith des unbehaglichen Hörens, der weder an Härte noch an echtem musikalischen Risiko spart. – H.S.