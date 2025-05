Bruce Springsteen feuert dreimal wütend gegen Trump

Bruce Springsteen startete seine Europa-Tournee „Land of Hope and Dreams“ am Mittwochabend im Co-op Live in Manchester, England, mit einer feurigen Rede, in der er gegen Donald Trump wetterte.

Ein feuriges politisches Statement zur Eröffnung

„Die mächtige E Street Band ist heute Abend hier, um in gefährlichen Zeiten die gerechte Kraft der Kunst, der Musik und des Rock ’n‘ Roll zu beschwören“, sagte er zu den Zuschauern, nachdem er die Bühne betreten hatte. „In meiner Heimat, dem Amerika, das ich liebe, über das ich geschrieben habe und das seit 250 Jahren ein Leuchtfeuer der Hoffnung und Freiheit ist, befindet sich derzeit eine korrupte, inkompetente und verräterische Regierung an der Macht. Heute Abend bitten wir alle, die an die Demokratie und das Beste unserer amerikanischen Erfahrung glauben, sich mit uns zu erheben. Ihre Stimmen gegen den Autoritarismus zu erheben. Und die Freiheit erklingen zu lassen. Dies ist das Land der Hoffnung und der Träume.“

Politische Botschaft gegen Donald Trump und Autoritarismus

Springsteen ist ein leidenschaftlicher Liberaler, der in den letzten zwei Jahrzehnten für jeden demokratischen Präsidentschaftskandidaten Wahlkampf gemacht hat. Und er hat keinen Hehl aus seiner Verachtung für Präsident Trump gemacht, aber dies ist seine bisher leidenschaftlichste Verurteilung.

Um seinen Standpunkt zu unterstreichen, spielte er nach „Land of Hope and Dreams“ den politisch aufgeladenen Song „Death to My Hometown“ aus seinem 2012 erschienenen Album „Wrecking Ball“. In dem es darum geht, wie die Gier der Unternehmen zur großen Rezession von 2007/08 beigetragen hat.

Songs als Spiegel gesellschaftlicher Zustände

Etwas später in der Show spielte er zum ersten Mal live „Rainmaker“ aus dem 2020 erschienenen Album „Letter to You“. Der Song ist eine warnende Geschichte darüber, wie Demagogen verzweifelte Menschen ausnutzen, indem sie ihnen einfache Antworten auf ihre Probleme bieten. „Rainmaker sagt, Weiß ist schwarz und Schwarz ist weiß“, singt Springsteen. „Er sagt, Nacht ist Tag und Tag ist Nacht/Er sagt, schließt die Augen und geht jetzt schlafen/Ich stehe in einem brennenden Feld und schieße Schrotkugeln in die tief hängenden Wolken.“

Das Thema wirtschaftliche Verzweiflung und Entwurzelung setzte sich später in der Show mit „My Hometown“ („Jetzt sind die Fenster der Main Street weiß getüncht/Und die Läden stehen leer“) und „Youngstown“ („Jetzt sind die Höfe nur noch Schrott und Schutt/Er sagte: ‚Die großen Jungs haben geschafft, was Hitler nicht geschafft hat‘“) fort.

Rede vor „My City of Ruins“ – eine Mahnung an Amerika

Vor „My City of Ruins“ hielt Springsteen inne, um eine weitere Rede über den Zustand Amerikas zu halten. „Da draußen passieren einige sehr seltsame, merkwürdige und gefährliche Dinge“, sagte er. „In Amerika werden Menschen verfolgt. Weil sie ihr Recht auf freie Meinungsäußerung nutzen und ihre Ablehnung zum Ausdruck bringen. Das passiert gerade jetzt. In Amerika finden die reichsten Männer Genugtuung darin, die ärmsten Kinder der Welt ihrem Schicksal in Krankheit und Tod zu überlassen. Das geschieht gerade jetzt.“

Springsteen über soziale Ungerechtigkeit und politische Rückschritte

„Und in meinem Land haben sie sadistische Freude daran, loyalen amerikanischen Arbeitern Schmerzen zuzufügen. Sie rollen historische Bürgerrechtsgesetze zurück, die zu einer gerechteren und moralischeren Gesellschaft geführt haben. Sie lassen unsere großen Verbündeten im Stich. Und stellen sich auf die Seite von Diktatoren gegen diejenigen, die für ihre Freiheit kämpfen. Sie streichen amerikanischen Universitäten, die sich ihren ideologischen Forderungen nicht beugen, die Mittel. Sie entfernen Einwohner von amerikanischen Straßen. Und deportieren sie ohne ordentliches Gerichtsverfahren in ausländische Haftanstalten und Gefängnisse. All das geschieht gerade jetzt.“

Er schloss mit den Worten: „Die Mehrheit unserer gewählten Vertreter hat es versäumt, das amerikanische Volk vor den Missbräuchen eines unfähigen Präsidenten und einer skrupellosen Regierung zu schützen. Sie haben keine Ahnung davon, was es bedeutet, zutiefst amerikanisch zu sein. Das Amerika, von dem ich Ihnen seit 50 Jahren singe, ist real. Und trotz seiner Fehler ein großartiges Land mit großartigen Menschen. Wir werden diese Zeit überstehen. Ich habe Hoffnung, weil ich an die Worte des großen amerikanischen Schriftstellers James Baldwin glaube, der sagte: „In dieser Welt gibt es nicht so viel Menschlichkeit, wie man sich wünschen würde. Aber es gibt genug.“ Lasst uns beten.

Klassiker und Comebacks im zweiten Teil der Show

Diese Tournee war ursprünglich als zusätzliche Etappe der „Letter To Run“-Tournee von Springsteen und der E Street Band gedacht, die Anfang 2023 startete. Aber sie wurde Anfang dieses Monats in „The Land of Hope and Dreams“-Tournee umbenannt. Und schlägt nun, da Trump wieder im Weißen Haus ist, eindeutig eine politischere Richtung ein.

Hymnen aus 50 Jahren – von „Born to Run“ bis „Badlands“

Die zweite Hälfte der Show bestand größtenteils aus Klassikern wie „Badlands“, „Thunder Road“, „Born to Run“ und „Bobby Jean“. Aber statt wie beim letzten Mal mit „I’ll See You In My Dreams“ zu enden, entschied er sich für Bob Dylans Klassiker „Chimes of Freedom“ aus dem Jahr 1964. Er hatte den Song seit der Amnesty International Human Rights Now!-Tournee 1988 nicht mehr gespielt.

Dank an Manchester – Nervosität und Herzblut trotz Routine

„Danke Manchester für einen wunderschönen Abend“, sagte er zum Publikum. “Ich bin immer ein bisschen nervös am ersten Abend. Selbst nach all der Zeit muss ich mich erst daran gewöhnen. Nehmt das mit nach Hause.“