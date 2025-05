Selbst MAGA-Republikaner kritisieren Trump für den Katar-Jet

Für Republikaner und sogar für die treuen Anhänger von MAGA wird es immer schwieriger , die verfassungswidrigen oder anderweitig fehlgeleiteten Handlungen von Donald Trump als Präsident zu verteidigen.

Scharfe Kritik – sogar aus dem eigenen Lager

Im Fall der Annahme eines 400 Millionen Dollar teuren Luxusjets aus Katar durch Trump versuchen sie es nicht einmal mehr. Und einige von ihnen, darunter auch einige der loyalsten Verteidiger des Präsidenten, scheuen keine Mühen, um diese dreiste korrupte Handlung zu verurteilen.

Laura Loomer und rechte Kommentatoren üben offenen Widerspruch

Laura Loomer , die rechtsextreme Verschwörungstheoretikerin und eingefleischte Trump-Anhängerin ( und Beraterin ), reagierte am Sonntag umgehend auf die Nachricht, dass die Regierung sich darauf vorbereitet, den teuren Jet aus dem Wüstenstaat anzunehmen. Der nach Trumps Ausscheiden aus dem Amt in seiner Präsidentenbibliothek verbleiben soll.

„Ich liebe Präsident Trump. Ich würde mich für ihn opfern. Aber ich muss die Dinge beim Namen nennen. Wir können kein 400-Millionen-Dollar-Geschenk von Dschihadisten in Anzügen annehmen“, schrieb sie auf X. Loomer fügte hinzu, dass die Annahme des Flugzeugs ‚ein solcher Schandfleck‘ für die Regierung wäre.

Auch konservative Medien und Fox News-Köpfe zweifeln

„Genau“, antwortete Mark Levin, einer der leidenschaftlichsten Anhänger Trumps bei Fox News, dessen schmeichelhafte Berichterstattung der Präsident häufig lobt.

Der rechtsgerichtete Kommentator Ben Shapiro äußerte sich in seinem Podcast. „Ist das gut für Präsident Trump? Ist es gut für seine Agenda? Ist es gut für die Trockenlegung des Sumpfes?“, fragte er . „Die Antwort lautet: Nein, das ist es nicht. Wenn Sie wollen, dass Präsident Trump Erfolg hat, muss mit solchen schäbigen Machenschaften Schluss sein.“

Republikanische Senatoren äußern verfassungsrechtliche und sicherheitspolitische Bedenken

Auch republikanische Abgeordnete waren nicht begeistert.

„In Artikel II der Verfassung steht, dass der Präsident keine Zuwendungen oder Geschenke von ausländischen Staatschefs annehmen darf“, sagte Senator Rand Paul (R-Ky.) am Montag gegenüber Fox News. Bevor er zu analysieren versuchte, ob das Geschenk angenommen werden könnte, wenn es nur für offizielle Zwecke verwendet würde. „Wir reden hier nicht über einen Flug mit dem Flugzeug. Wir reden über das gesamte 400-Millionen-Dollar-Flugzeug. Ich denke, es ist den Anschein der Unangemessenheit nicht wert.“

Josh Hawley und Rick Scott zweifeln an Patriotismus und Sicherheit

„Es wäre besser, wenn Air Force One ein großer, schöner Jet wäre, der in den Vereinigten Staaten von Amerika hergestellt wurde“, sagte Senator Josh Hawley (R-Mo.), laut The Hill . Senator Rick Scott (R-Fla.) schien am meisten um die Sicherheit besorgt zu sein. „Ich fliege nicht mit einem Flugzeug aus Katar. Sie unterstützen die Hamas. Ich weiß nicht, wie man das sicher machen kann“, sagte er. Senatorin Susan Collins (R-Maine) schloss sich Paul an. Und fragte sich, „ob die Regierung damit gegen das Geschenkgesetz verstößt“.

Die Bedenken sind begründet. Die Verfassung besagt , dass der Präsident ohne Zustimmung des Kongresses „keine Geschenke … jeglicher Art“ von einem anderen Staat annehmen darf.

Uneinigkeit und Ausflüchte in der republikanischen Parteispitze

Senator Ted Cruz (R-Texas) äußerte sich am Dienstag zu Sicherheitsbedenken. „Ich denke, das Flugzeug stellt ein erhebliches Problem in Bezug auf Spionage und Überwachung dar“, sagte er gegenüber CNBC. „Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Aber ich habe auf jeden Fall Bedenken.“

ABC News hebt hervor , wie einige Republikaner das Thema komplett umgangen haben. Der führende Republikaner im Senat, John Thune, und der führende Republikaner im Repräsentantenhaus, Mike Johnson, erklärten am Montag, sie wüssten nicht genug über die Situation, um sich dazu äußern zu können. Der Abgeordnete Mike Lawler (R-N.Y.) sagte Fox News am Dienstag, dass er „noch immer mehr Informationen“ über die Situation einholen wolle. Merkte jedoch an, dass „wir keine Geschenke von ausländischen Regierungen einfach so annehmen wollen“.

Kevin McCarthy übt Kritik, entlastet aber Trump persönlich

Der ehemalige republikanische Spitzenpolitiker im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, war in einem Interview mit CNN nicht so ausweichend. „Ich finde nicht, dass ein anderes Land Amerika etwas zur Verfügung stellen sollte“, sagte er. „Wir brauchen das nicht.“ McCarthy kritisierte das Geschenk, versuchte aber absurd, Trump von der Verantwortung freizuhalten. „Ich weiß nicht, welcher Mitarbeiter daran gearbeitet hat. Aber ich kenne [Stabschefin] Susie [Wiles] und Präsident Trump. Und das ist wahrscheinlich nicht das, was sie wollen.“

Trumps Reaktion: Trotzige Verteidigung des Geschenks

Trump hat jedoch deutlich gemacht , dass er das Flugzeug sehr wohl haben wollte. Tatsächlich hat er jeden, der gesagt hat, er hätte es nicht annehmen sollen, als „dumm“ bezeichnet.

„Ich finde, das ist eine großartige Geste von Katar. Ich weiß das sehr zu schätzen“, sagte er am Montag. „Und ich würde niemals jemand sein, der so ein Angebot ablehnt.“ Trump attackierte später einen Reporter, der ihn zu dem Geschenk befragte, und schimpfte über den legendären Golfer Sam Snead, dessen Motto laut Trump lautete, die Putts zu nehmen, die der Gegner anbietet. „Viele Leute sind dumm. Sie sagen: ‚Nein, nein, ich bestehe darauf, ihn zu putten.‘ Dann verfehlen sie ihn. Und ihr Partner wird wütend auf sie.“

„Sie schenken uns einen Jet“, betonte der Präsident ungläubig, dass jemand die Annahme eines solchen Geschenks von einem Land im Nahen Osten, das dafür bekannt ist, Einfluss zu kaufen, in Frage stellen könnte.

Zusammenhang mit persönlichem Golfresort-Deal in Katar

Trump ist am Dienstag im Rahmen seiner ersten offiziellen Auslandsreise seiner zweiten Amtszeit in Saudi-Arabien. Bald wird er nach Katar weiterreisen. Wo sein Unternehmen kürzlich einen Vertrag über den Bau eines Golfresorts abgeschlossen hat.