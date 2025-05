Jon Stewart über „F***palast“-Jet: „Trump ist wie eine umgekehrte Oprah“

Jon Stewart hat in der neuesten Folge von The Daily Show Donald Trump dafür kritisiert, dass er einen Luxus-Jumbojet von der königlichen Familie von Katar angenommen hat.

Jon Stewart kritisiert Donald Trump wegen Luxusjet aus Katar

Nachdem er über die Pläne der Regierung diskutiert hatte, möglicherweise das Recht auf ein ordentliches Verfahren auszusetzen, zeigte der Late-Night-Moderator eine Reihe von Nachrichtenclips über den Jet im Wert von 400 Millionen Dollar. In den Clips wurde erklärt, dass das Flugzeug während seiner Amtszeit vom Präsidenten genutzt und „kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Amt an die Trump Presidential Library Foundation übertragen“ werden soll.

Satirische Vergleiche und scharfe Pointen

„Was? Katar schenkt uns ein Flugzeug, das Trump behalten darf? Er ist wie eine umgekehrte Oprah“, sagte Stewart. ‚‘Ich bekomme einen Jet! Und das war’s. Ich bekomme einen Jet. Für meine Bibliothek!‚ Warum braucht seine Bibliothek einen Jet? Warum sollte Ihre Präsidentenbibliothek einen brauchen. ‘Ja, hallo, ich rufe aus Europa an. Und brauche bis morgen ein Buch über Trump! Und das Buch muss in dem Komfort und Stil transportiert werden, den man nur in Katar bekommen kann.’“

Katar als fragwürdige Quelle eines Präsidentengeschenks

Stewart spielte dann einen weiteren Clip ab, in dem die Annehmlichkeiten an Bord des Jets detailliert beschrieben wurden. Darunter neun Badezimmer und das größte Schlafzimmer der Welt. „Heilige Scheiße“, bemerkte Stewart. „Das ist kein Flugzeug. Das ist ein fliegender Fickpalast. Ich werde Trump nicht sagen, wie er sein Geschäft führen soll. Aber ich würde diese Teppiche gründlich reinigen.“

Er fügte hinzu: „Aber hey, es ist ein Jet aus Katar. Wir können ihnen vertrauen. Die sind nicht verdächtig wie Kanada. Oder arbeiten daran, uns zu untergraben. Wie alle unsere anderen demokratischen Verbündeten in Europa.“

Trumps Verteidigung – „Sie schenken uns einen Jet“

Stewart erinnerte die Zuschauer daran, dass Katar als Verbündeter des Iran, Chinas und der Hamas gilt. „Oh, Trump nimmt einen 400-Millionen-Dollar-Jet von Leuten an, die er aus der Columbia University werfen würde“, sagte Stewart. Dann zeigte er einen Clip, in dem Trump das Geschenk verteidigt und verkündet: „Die schenken uns einen Jet.“

„Es ist kein kostenloser Jet“, entgegnete Stewart. ‚Das ist der Punkt. Sie kennen doch den Ausdruck ‘Es gibt nichts umsonst‘? Damit ist gemeint, dass man skeptisch sein sollte, wenn jemand einem ein Sandwich schenkt. Ein Sandwich! Ein BLT! Stellen Sie sich nun vor, dieses BLT hätte einen Motor, neun Badezimmer und finanzierte Stellvertreterkriege!“

Weitere Themen: Arzneimittelpreise und politische Widersprüche

An anderer Stelle in seinem Monolog kommentierte Stewart Trumps Plan, die Arzneimittelpreise zu senken, der seiner Meinung nach „mathematisch“ nicht ganz aufgeht.

„Ich würde gerne glauben, dass die hartnäckigen Bitten progressiver Politiker wie Elizabeth Warren und Bernie Sanders dazu beigetragen haben, dies zu ermöglichen“, sagte Stewart. ‚Leider sieht es so aus, als würde die Ehre für die größte und wichtigste Ankündigung in der Geschichte dieser Präsidentschaft jemand anderem zukommen.‘ Stewart zeigte einen Ausschnitt, in dem Trump über einen ‚stark übergewichtigen‘ Geschäftsfreund sprach, der ihn zu diesem Schritt inspiriert habe.

Stewart merkte an, dass es seit Freitag „die größte Bestechung gab, die jemals einem amerikanischen Präsidenten zuteilwurde. Die scheinbare Kapitulation in einem von uns begonnenen Handelskrieg. Und die Verstaatlichung unserer Pharmaindustrie“.

Fazit – Eine düstere Momentaufnahme der US-Politik

„Was ist das überhaupt für ein Land?“, fragte er. „Vor vier Monaten waren wir noch eine normale demokratische Verfassungsrepublik. Jetzt sind wir eine Art anarchistische, kleptokratische, sozialistische, kommunistische Reality-Show aus der Seidenstraße. Das einzige grundlegende, unveränderliche Gebot, an das wir uns noch halten können, ist, dass unser Land, was auch immer es jetzt ist, für alle Flüchtlinge geschlossen ist.“

Das gilt natürlich nicht für weiße Südafrikaner. „Was?“, sagte Stewart in gespielter Wut. „Sie haben doch schon einen! Wissen Sie was, Herr Präsident? Sie brauchen keine 30, 37 Südafrikaner. Jetzt müssen Sie mit ein oder zwei auskommen.